Rusya'dan ABD'ye Libya'da Ateşkese Katkıda Bulunma Çağrısı

Rusya’dan Amerika’ya, Libya’da ateşkese katkıda bulunma çağrısı geldi. Rus RIA haber ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

Lavrov, Moskova’nın Libya’da ateşkes sağlanması için Amerika yönetiminin etkisini kullanmasını memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Libya’da 2014 yılından bu yana çatışmalar, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve muhalif General Halife Hafter kuvvetleri arasında devam ediyor. Libya’da, uluslararası kamuoyu tarafından tanınan hükümete, Türkiye de destek veren ülkeler arasında.

Hafter’se aralarında Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın bulunduğu ülkelerin desteğine sahip. Libya’da ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye ve Rusya arasında da temaslar devam ediyor.

Son olarak Rusya Dışişleri ve Savunma bakanlarının İstanbul’a geçtiğimiz Pazar günü bir ziyarette bulunacakları açıklanmış ancak bu ziyaret, son dakika iptal edilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaretin iptal edilme kararının gerekçesinin, henüz teknik düzeydeki görüşmelerin devam etmesi olduğunu, Libya konusunda Rusya ve Türkiye arasında bir kriz olmadığını söylemişti.

