HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya’dan ABD’ye Misilleme Uyarısı

Rusya’dan ABD’ye Misilleme Uyarısı

26.01.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Moskova’nın güvenlik taleplerini reddederek “agresif” politikalarına devam etmesi durumunda, “misilleme” yapacakları uyarısında bulundu

Rusya’dan ABD’ye Misilleme Uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Moskova’nın güvenlik taleplerini reddederek “agresif” politikalarına devam etmesi durumunda, “misilleme” yapacakları uyarısında bulundu.

ABD ve NATO müttefikleri Rusya’nın Ukrayna sınırında konuşlandırdığı asker sayısının 100 bine ulaştığı tahminlerine dayanarak, Moskova’nın işgal hazırlığında olduğunu savunuyor. Moskova bu suçlamaları reddediyor.

Rusya ile Batılı müttefiklerin arasında uzlaşma görüşmelerine rağmen devam eden gerginliğin temelinde Ukrayna’nın geleceği yatıyor. Rusya, Ukrayna ve diğer eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO’ya dahil edilmeyeceğinin garantisini talep ediyor. NATO birliklerinin bölgedeki askeri varlığını sonlandırması da Rusya’nın güvenlik alanındaki talepleri arasında.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün mecliste yaptığı konuşmada, ABD’den Rusya’nın taleplerine alacaklaro yazılı yanıtın ardından, diğer üst düzey Rus yetkililerle birlikte Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e atılması gereken adımlarla ilgili öneri sunacaklarını belirtti.

Washington’dan bu hafta içinde yanıt gelmesi bekleniyor ancak ABD ve müttefiklerinin Rusya’nın taleplerini büyük ölçüde reddedeceği tahmin ediliyor.

“Tekliflerimizin sonu gelmeyen görüşmeler arasında kaybolmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanan Lavrov, ABD’den bir an önce yanıt almak istediklerini vurguladı.Rus Dışişleri Bakanı, “Eğer Batı agresif yaklaşımını devam ettirirse Moskova gerekli misilleme adımlarını atacak” dedi.

Rus milletvekilleri, meclisteki konuşmasında Lavrov’a, söz konusu misilleme adımlar arasında, Rusya’nın Küba, Venezuela ve Nikaragua ile askeri işbirliğini genişletme planlarının olup olmadığını sordu. Lavrov, Moskova’nın bu ülkelerle yakın ilişkileri olduğu ve bu bağları derinleştirmekten yana olduklarını söylemekle yetindi.

Lavrov’un yardımcısı Sergey Ryabkov Ocak ayının başında, Moskova’nın taleplerinin karşılanmaması durumunda Rus ordusunun, ABD’nin yakınında bulunan Küba ve Venezuela’ya asker konuşlandırma ihtimalinin gündemde olabileceği mesajını vermişti.

NATO yetkilileri hafta başında, Baltık Denizi bölgesinde caydırıcı faaliyetlerini arttırma hazırlığına girişirken, ABD Avrupa’ya olası görevlendirme için 8 bin 500 askerini teyakkuza geçirdi. Batılı ülkeler Ukrayna’ya mühimmat desteğini de arttırdı.

Ukraynalı yetkililerse gerginliği yatıştırmaya çalışıyor.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığının tehdit yarattığına ancak henüz geniş ölçekli bir saldırı başlatma düzeyine ulaşmadığına dikkat çeken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya’nın “panik yaratıp, Ukrayna’nın mali sistemine baskı yapıp siber saldırılar düzenleyerek” ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında olduğunu söyledi.

Kuleba, “Cumhurbaşkanı Putin böylesi bir planın işe yaradığını, Ukrayna’yı askeri güce başvurmadan da zayıflatabildiğini görmekten keyif alır” dedi.

Rusya ile ABD ve Batılı müttefikleri arasında Ukrayna konusunda büyüyen gerginliğe çözüm arayışında haftalardır bir uzlaşmaya varılamadı.

Diğer taraftan Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya cumhurbaşkanlığı yetkililerinin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev hükümeti arasındaki çatışmaların durdurulması konusunu Paris’te masaya yatırıyor.

Normandiya Dörtlüsü olarak adlandırılan bu grubun görüşmelerinden olumlu sonuç alınması umuluyor; ancak Ukrayna bu görüşmelerde Rusya’yla doğrudan masaya oturmayı reddediyor.

Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhakından bu yana Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna kuvvetleri arasında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 14 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
Çaresizce izlediler! Ülkede tartışma yaratan olay kameradaÇaresizce izlediler! Ülkede tartışma yaratan olay kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

Ehliyetlerle ilgili önemli gelişme! Ceza geliyor

Ehliyetlerle ilgili önemli gelişme! Ceza geliyor

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

Yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

Akaryakıta gelen zamlar kötü etkiledi! Tek tek kapanıyorlar

Akaryakıta gelen zamlar kötü etkiledi! Tek tek kapanıyorlar

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.