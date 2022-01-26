Rusya’dan ABD’ye Misilleme Uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Moskova’nın güvenlik taleplerini reddederek “agresif” politikalarına devam etmesi durumunda, “misilleme” yapacakları uyarısında bulundu.

ABD ve NATO müttefikleri Rusya’nın Ukrayna sınırında konuşlandırdığı asker sayısının 100 bine ulaştığı tahminlerine dayanarak, Moskova’nın işgal hazırlığında olduğunu savunuyor. Moskova bu suçlamaları reddediyor.

Rusya ile Batılı müttefiklerin arasında uzlaşma görüşmelerine rağmen devam eden gerginliğin temelinde Ukrayna’nın geleceği yatıyor. Rusya, Ukrayna ve diğer eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO’ya dahil edilmeyeceğinin garantisini talep ediyor. NATO birliklerinin bölgedeki askeri varlığını sonlandırması da Rusya’nın güvenlik alanındaki talepleri arasında.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün mecliste yaptığı konuşmada, ABD’den Rusya’nın taleplerine alacaklaro yazılı yanıtın ardından, diğer üst düzey Rus yetkililerle birlikte Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e atılması gereken adımlarla ilgili öneri sunacaklarını belirtti.

Washington’dan bu hafta içinde yanıt gelmesi bekleniyor ancak ABD ve müttefiklerinin Rusya’nın taleplerini büyük ölçüde reddedeceği tahmin ediliyor.

“Tekliflerimizin sonu gelmeyen görüşmeler arasında kaybolmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanan Lavrov, ABD’den bir an önce yanıt almak istediklerini vurguladı.Rus Dışişleri Bakanı, “Eğer Batı agresif yaklaşımını devam ettirirse Moskova gerekli misilleme adımlarını atacak” dedi.

Rus milletvekilleri, meclisteki konuşmasında Lavrov’a, söz konusu misilleme adımlar arasında, Rusya’nın Küba, Venezuela ve Nikaragua ile askeri işbirliğini genişletme planlarının olup olmadığını sordu. Lavrov, Moskova’nın bu ülkelerle yakın ilişkileri olduğu ve bu bağları derinleştirmekten yana olduklarını söylemekle yetindi.

Lavrov’un yardımcısı Sergey Ryabkov Ocak ayının başında, Moskova’nın taleplerinin karşılanmaması durumunda Rus ordusunun, ABD’nin yakınında bulunan Küba ve Venezuela’ya asker konuşlandırma ihtimalinin gündemde olabileceği mesajını vermişti.

NATO yetkilileri hafta başında, Baltık Denizi bölgesinde caydırıcı faaliyetlerini arttırma hazırlığına girişirken, ABD Avrupa’ya olası görevlendirme için 8 bin 500 askerini teyakkuza geçirdi. Batılı ülkeler Ukrayna’ya mühimmat desteğini de arttırdı.

Ukraynalı yetkililerse gerginliği yatıştırmaya çalışıyor.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığının tehdit yarattığına ancak henüz geniş ölçekli bir saldırı başlatma düzeyine ulaşmadığına dikkat çeken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya’nın “panik yaratıp, Ukrayna’nın mali sistemine baskı yapıp siber saldırılar düzenleyerek” ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında olduğunu söyledi.

Kuleba, “Cumhurbaşkanı Putin böylesi bir planın işe yaradığını, Ukrayna’yı askeri güce başvurmadan da zayıflatabildiğini görmekten keyif alır” dedi.

Rusya ile ABD ve Batılı müttefikleri arasında Ukrayna konusunda büyüyen gerginliğe çözüm arayışında haftalardır bir uzlaşmaya varılamadı.

Diğer taraftan Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya cumhurbaşkanlığı yetkililerinin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev hükümeti arasındaki çatışmaların durdurulması konusunu Paris’te masaya yatırıyor.

Normandiya Dörtlüsü olarak adlandırılan bu grubun görüşmelerinden olumlu sonuç alınması umuluyor; ancak Ukrayna bu görüşmelerde Rusya’yla doğrudan masaya oturmayı reddediyor.

Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhakından bu yana Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna kuvvetleri arasında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 14 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

