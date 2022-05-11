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Rusya’dan ABD’ye “Naziler’e Benzeme” Suçlaması

11.05.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dış İstihbarat Şefi Sergey Naryshkin, ABD Dışişleri Bakanlığı’nı, Almanya’da Nazi döneminde görev yapan “propaganda birimi” gibi faaliyet göstermekle suçladı

Rusya’dan ABD’ye “Naziler’e Benzeme” Suçlaması

Rusya Dış İstihbarat Şefi Sergey Naryshkin, ABD Dışişleri Bakanlığı’nı, Almanya’da Nazi döneminde görev yapan “propaganda birimi” gibi faaliyet göstermekle suçladı.

Amerikalı yetkililerin, başta Telegram uygulaması ve sosyal medya olmak üzere çeşitli iletişim kanallarında Rusya ile ilgili “yanlış bilgi ve haber” yayılmasını teşvik ettiğini ileri süren Naryshkin, bu tür girişimlerin, İkinci Dünya Savaşı döneminde Naziler’in yönetimindeki Almanya’da Adolf Hitler’e yakınlığıyla tanınan Joseph Goebbels’in yürüttüğü propaganda kampanyasına benzetti.

Rus Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) resmi internet sayfasında yayınlanan mesajda, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Rusya’nın siyasi ve askeri liderliğini Rus halkının gözünde kötüleme” çabasında olduğu savunuldu. Naryshkin mesajında ayrıca, Amerikalı Dışişleri yetkilileriyle ilgili olarak, “3’üncü Alman Hükümeti’nin halk eğitimi ve propaganda bakanlığı ve bu bakanlığın başındaki Joseph Goebbels’in gelenekleriyle oldukça ortak eylemleri var” ifadelerini kullandı.

Reuters’da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili sorulara henüz yanıt gelmedi.

Rusya’nın, 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana Batılı ülkelerle Rusya arasındaki gerginlik büyümeye devam ediyor. Ukrayna’da başlattığı savaşı “özel askeri operasyon” olarak nitelendiren Rus yetkililer, Rus hükümetine karşı tutum sergileyen muhaliflere yönelik baskı politikalarını da arttırmış durumda. Ülkede faaliyet gösteren birçok hak savunucusu ve medya kuruluşu Rus yetkililer tarafından “casuslukla” suçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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