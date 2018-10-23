Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşma uyarısı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ise Rusya ile müzakerelerin süreceği mesajını verdi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceklerini açıklamasının ardından, Rusya ABD'yi uyardı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Trump'ın bu planlarını hayata geçirmesi halinde, dünyanın "daha tehlikeli bir yer olacağını" savundu. Peskov, bunun yanı sıra Rusya'nın gereken tedbirleri alacağı konusunda da uyarıda bulundu. ABD'nin gerçekten bu anlaşmadan çekilmesi halinde, Washington'ın INF ile yasaklanan silah sistemlerini geliştireceğini savunan Peskov, Rusya'nın güvenliğini sağlamak için gereken tedbirleri alacağının da altını çizdi. Bolton'ın temasları Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceklerini açıklamasının ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Pazartesi günü Moskova'da temaslarda bulundu. Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ile yaptığı görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile akşam yemeğinde biraraya geldi. Moskova temaslarını yarın da sürdürecek olan Bolton'ın Başkan Vladimir Putin tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Bolton ile Patruşev'in görüşmesinin ardından Rusya Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceği yönündeki planların "silahların kontrolü ve yayılmasına ilişkin uluslararası hukuk sistemi açısından ağır bir darbe" olduğu belirtildi. Açıklamada, anlaşmaya bağlı kalmanın önemi vurgulandı. Bunun yanı sıra görüşmenin "yapıcı ve verimli" olduğu belirtilerek, Rusya'nın anlaşmayı kurtarmak için ABD ile işbirliğine hazır olduğunun altı çizildi. Bolton ile Patruşev'in görüşmesinde nükleer silahların karşılıklı olarak azaltılmasını öngören ve 2021 yılında süresi dolan yeni START anlaşmasının süresinin uzaltılmasının da ele alındığı kaydedildi. Lavrov da, Bolton ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, ABD'den anlaşmadan çekilme planlarına ilişkin açıklama beklediklerini söylemişti. ABD suçlamaları reddetti Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, temasları sonrasında yaptığı açıklamada, ABD'nin, Rusya'ya şantaj yapmak için anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunduğuna ilişkin suçlamaları reddetti. Rus haber ajansı RIA'nın haberine göre, Bolton, anlaşmanın geçerliliğini yitirmesi halinde, Avrupa'daki üslere Moskova'yı hedef alacak şekilde füze yerleştirilmesi konusunda Washington'da bir karar alınmadığını söyledi.