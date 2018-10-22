Rusya’dan ABD’ye: ‘Nükleer Anlaşmayla İlgili Endişeleri Ele Almaya Hazırız’

Başkan Donald Trump'ın ABD'yi nükleer anlaşmadan çekeceğini açıklamasına yanıt olarak, Amerika'nın füze geliştirmesi halinde buna karşılık verileceğini belirten Rusya'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kremlin bu sefer daha uzlaşmacı bir dil kullanarak, Amerika'nın endişelerini ele almaya hazır olduklarını kaydetti.

Rus basınının bildirdiğine göre, üst düzey bir Kremlin yetkilisi Moskova’da temaslarda bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a, Rusya'nın, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) uygulanması konusundaki kaygılarını ele almaya hazır olduğu mesajını verdi.

Bolton Moskova’daki temasları kapsamında Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patruşev’le biraraya geldi. Görüşmenin ardından Rus TASS haber ajansı kanalıyla yapılan yazılı açıklamada, Patruşev’in görüşmede Rusya’nın INF’nin muhafaza edilmesi gerektiği yönündeki görüşünün altını çizdiği belirtildi.

Açıklamada, “Rus tarafı, anlaşmanın uygulanması konusundaki karşılıklı şikayetlerin giderilmesi için ortak çalışma yürütmeye hazır olduğunu doğruladı” ifadesi kullanıldı.