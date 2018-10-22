Rusya’dan ABD’ye: ‘Nükleer Anlaşmayla İlgili Endişeleri Ele Almaya Hazırız’

Başkan Donald Trump'ın ABD'yi nükleer anlaşmadan çekeceğini açıklamasına yanıt olarak, Amerika'nın füze geliştirmesi halinde buna karşılık verileceğini belirten Rusya'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kremlin bu sefer daha uzlaşmacı bir dil kullanarak, Amerika'nın endişelerini ele almaya hazır olduklarını kaydetti.
Rus basınının bildirdiğine göre, üst düzey bir Kremlin yetkilisi Moskova’da temaslarda bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a, Rusya'nın, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) uygulanması konusundaki kaygılarını ele almaya hazır olduğu mesajını verdi.
Bolton Moskova’daki temasları kapsamında Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patruşev’le biraraya geldi. Görüşmenin ardından Rus TASS haber ajansı kanalıyla yapılan yazılı açıklamada, Patruşev’in görüşmede Rusya’nın INF’nin muhafaza edilmesi gerektiği yönündeki görüşünün altını çizdiği belirtildi.
Açıklamada, “Rus tarafı, anlaşmanın uygulanması konusundaki karşılıklı şikayetlerin giderilmesi için ortak çalışma yürütmeye hazır olduğunu doğruladı” ifadesi kullanıldı.
Bolton’un bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le görüşmesi öngörülüyor.
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da, Trump’ın anlaşmadan çekilme kararının Bolton’la yapılacak görüşmelerde ele alınacağını ve Moskova’nın Washington’un bu kararına ayrıntı izahat getirmesini beklediğini belirtti.
Peskov gün içinde daha önce yaptığı açıklamadaysa, Rusya'nın Amerika'nın anlaşmadan çekilip füze sistemleri geliştirmesi halinde buna karşılık vermek durumunda kalacağını ve neticede Amerika'nın bu adımıyla birlikte dünyanın daha tehlikeli bir yer haline geleceğini söylemişti. Peskov, "INF anlaşmasını ortadan kaldırmak Rusya'yı kendi güvenliği için tedbirler almaya zorlar çünkü INF'yi iptal etmek ne anlama geliyor? ABD'nin ileride bu sistemleri aleni şekilde geliştirmeye başlayacağı anlamına geliyor ve bu sistemler geliştirilirse, o zaman diğer ülkelerden, bu durumda Rusya'dan, bu kürede dengeyi yeniden kurmak için adımlar gerekir" diye konuşmuştu.
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