HABER

Rusya’dan ABD’ye: ‘Nükleer Anlaşmayla İlgili Endişeleri Ele Almaya Hazırız’

22.10.2018 22:05 | Son Güncelleme

Başkan Trump'ın ABD'yi nükleer anlaşmadan çekeceğini açıklamasına yanıt olarak, Amerika'nın füze geliştirmesi halinde buna karşılık verileceğini belirten Rusya'dan yeni açıklama geldi. Kremlin bu sefer daha uzlaşmacı dil kullanarak, Amerika'nın endişelerini ele almaya hazır olduklarını kaydetti

Rusya’dan ABD’ye: ‘Nükleer Anlaşmayla İlgili Endişeleri Ele Almaya Hazırız’

Başkan Donald Trump'ın ABD'yi nükleer anlaşmadan çekeceğini açıklamasına yanıt olarak, Amerika'nın füze geliştirmesi halinde buna karşılık verileceğini belirten Rusya'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kremlin bu sefer daha uzlaşmacı bir dil kullanarak, Amerika'nın endişelerini ele almaya hazır olduklarını kaydetti.

Rus basınının bildirdiğine göre, üst düzey bir Kremlin yetkilisi Moskova’da temaslarda bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a, Rusya'nın, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) uygulanması konusundaki kaygılarını ele almaya hazır olduğu mesajını verdi.

Bolton Moskova’daki temasları kapsamında Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patruşev’le biraraya geldi. Görüşmenin ardından Rus TASS haber ajansı kanalıyla yapılan yazılı açıklamada, Patruşev’in görüşmede Rusya’nın INF’nin muhafaza edilmesi gerektiği yönündeki görüşünün altını çizdiği belirtildi.

Açıklamada, “Rus tarafı, anlaşmanın uygulanması konusundaki karşılıklı şikayetlerin giderilmesi için ortak çalışma yürütmeye hazır olduğunu doğruladı” ifadesi kullanıldı.

Bolton’un bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le görüşmesi öngörülüyor.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da, Trump’ın anlaşmadan çekilme kararının Bolton’la yapılacak görüşmelerde ele alınacağını ve Moskova’nın Washington’un bu kararına ayrıntı izahat getirmesini beklediğini belirtti.

Peskov gün içinde daha önce yaptığı açıklamadaysa, Rusya'nın Amerika'nın anlaşmadan çekilip füze sistemleri geliştirmesi halinde buna karşılık vermek durumunda kalacağını ve neticede Amerika'nın bu adımıyla birlikte dünyanın daha tehlikeli bir yer haline geleceğini söylemişti. Peskov, "INF anlaşmasını ortadan kaldırmak Rusya'yı kendi güvenliği için tedbirler almaya zorlar çünkü INF'yi iptal etmek ne anlama geliyor? ABD'nin ileride bu sistemleri aleni şekilde geliştirmeye başlayacağı anlamına geliyor ve bu sistemler geliştirilirse, o zaman diğer ülkelerden, bu durumda Rusya'dan, bu kürede dengeyi yeniden kurmak için adımlar gerekir" diye konuşmuştu.

PARTNERÜnlü model seksi Cadılar Bayramı kostümüyle benzinciye gidince...Ünlü model seksi Cadılar Bayramı kostümüyle benzinciye gidince...
Suudi yatırım zirvesine Alman devinden Kaşıkçı boykotuSuudi yatırım zirvesine Alman devinden Kaşıkçı boykotu
22 Ekim Amerikan Basınından Özetler22 Ekim Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Türkiye'ye gelip herkesin ortasında soyundu!

Türkiye'ye gelip herkesin ortasında soyundu!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

İlginizi Çekebilir

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

Olacak iş değil! En yakın arkadaşının babasıyla...

Olacak iş değil! En yakın arkadaşının babasıyla...

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan kritik görüşme: Tatmin olmadım

Trump'tan kritik görüşme: Tatmin olmadım

Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Öğrenciler, eğitim bakanının makamını bastı!

Öğrenciler, eğitim bakanının makamını bastı!

Biraseverlere kötü haber

Biraseverlere kötü haber

Dünyada ilk, bu otelde robotlar çalışıyor

Dünyada ilk, bu otelde robotlar çalışıyor

Trump orduyu alarma geçirdi!

Trump orduyu alarma geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.