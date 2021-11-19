Rusya'dan ABD'ye Sert Tepki

ABD’li iki Kongre üyesinin Rusya Lideri Putin’in 2024 seçimlerine katılması halinde ABD’nin kendisini Rusya lideri olarak tanımamasına yönelik bir öneri hazırlamasına Rusya’dan sert tepki geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, söz konusu girişimi sert ifadelerle eleştirdi ve bunun Rusya’nın içişlerine müdahale etmek olduğunu söyledi.

Peskov açıklamasında “Her defasında okyanusun diğer yakasından gelecek bundan daha saçma, daha saldırgan, daha yıkıcı ve dostluktan uzak bir şey olamaz artık diye düşünüyoruz ama her defasında maalesef yanılıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Kongre üyesi Steve Cohen ve Joe Wilson, Temsilciler Meclisi’ne sundukları bir tasarıda Rusya lideri Putin’in görev süresinin dolacağı 7 Mayıs 2024 tarihinden sonra yeniden başkan seçilmesi halinde ABD’nin kendisini tanımamasını talep ettiler.

