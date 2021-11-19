HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan ABD'ye Sert Tepki

Rusya'dan ABD'ye Sert Tepki

19.11.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li iki Kongre üyesinin Rusya Lideri Putin’in 2024 seçimlerine katılması halinde ABD’nin kendisini Rusya lideri olarak tanımamasına yönelik bir öneri hazırlamasına Rusya’dan sert tepki geldi

ABD’li iki Kongre üyesinin Rusya Lideri Putin’in 2024 seçimlerine katılması halinde ABD’nin kendisini Rusya lideri olarak tanımamasına yönelik bir öneri hazırlamasına Rusya’dan sert tepki geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, söz konusu girişimi sert ifadelerle eleştirdi ve bunun Rusya’nın içişlerine müdahale etmek olduğunu söyledi.

Peskov açıklamasında “Her defasında okyanusun diğer yakasından gelecek bundan daha saçma, daha saldırgan, daha yıkıcı ve dostluktan uzak bir şey olamaz artık diye düşünüyoruz ama her defasında maalesef yanılıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Kongre üyesi Steve Cohen ve Joe Wilson, Temsilciler Meclisi’ne sundukları bir tasarıda Rusya lideri Putin’in görev süresinin dolacağı 7 Mayıs 2024 tarihinden sonra yeniden başkan seçilmesi halinde ABD’nin kendisini tanımamasını talep ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!""Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!"
PARTNER"Çekmeyin, ben o değilim!""Çekmeyin, ben o değilim!"
Merak ediliyordu! Koronavirüsün sıfırıncı hastası açıklandıMerak ediliyordu! Koronavirüsün sıfırıncı hastası açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Üçüncü (Sol) ittifak geliyor

Üçüncü (Sol) ittifak geliyor

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Masum göründüğüne bakmayın! Gölgesinde durmak bile öldürebilir

Masum göründüğüne bakmayın! Gölgesinde durmak bile öldürebilir

Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak ve kar yağışı geliyor

Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak ve kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.