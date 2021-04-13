Rusya’dan ABD’ye Sert Uyarı

Ukrayna'nın doğu sınırı yakınlarında ve Moskova'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da Rusya’nın yoğun şekilde asker yığması, son haftalarda gerilimi tırmandırdı.

Rusya bugün ABD'yi ‘’hasım’’ olarak nitelendirdi ve ABD savaş gemilerine Kırım'dan "kendi iyilikleri için" uzak durmalarını söyleyerek, Karadeniz'e konuşlandırılmalarını Rusya’nın sinirlerini test etmek için tasarlanmış bir provokasyon olarak nitelendirdi.

Rus haber ajansları Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un "ABD bizim hasmımız ve Rusya'nın dünya sahnesinde konumunu zayıflatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor" sözlerine yer verdi.

Ajansların aktardığına göre Ryabkov, "Yaklaşımlarında başka neden görmüyoruz. Vardığımız sonuç bu" dedi.

Ryabkov’ın sözleri, eski Soğuk Savaş düşmanlarının yıllardır sürdürmeye çalıştığı diplomatik inceliklerin yıprandığının bir başka örneği oldu.

ABD Başkanı Joe Biden Mart ayında yaptığı açıklamada, ABD seçimlerine karıştığı iddia edilen Rus lider Vladimir Putin'in, "bedel ödeyecek" bir katil olduğunu düşündüğünü söylemişti.