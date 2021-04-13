Rusya’dan ABD’ye Sert Uyarı

Ukrayna'nın doğu sınırı yakınlarında ve Moskova'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da Rusya’nın yoğun şekilde asker yığması, son haftalarda gerilimi tırmandırdı.
Rusya bugün ABD'yi ‘’hasım’’ olarak nitelendirdi ve ABD savaş gemilerine Kırım'dan "kendi iyilikleri için" uzak durmalarını söyleyerek, Karadeniz'e konuşlandırılmalarını Rusya’nın sinirlerini test etmek için tasarlanmış bir provokasyon olarak nitelendirdi.
Rus haber ajansları Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un "ABD bizim hasmımız ve Rusya'nın dünya sahnesinde konumunu zayıflatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor" sözlerine yer verdi.
Ajansların aktardığına göre Ryabkov, "Yaklaşımlarında başka neden görmüyoruz. Vardığımız sonuç bu" dedi.
Ryabkov’ın sözleri, eski Soğuk Savaş düşmanlarının yıllardır sürdürmeye çalıştığı diplomatik inceliklerin yıprandığının bir başka örneği oldu.
ABD Başkanı Joe Biden Mart ayında yaptığı açıklamada, ABD seçimlerine karıştığı iddia edilen Rus lider Vladimir Putin'in, "bedel ödeyecek" bir katil olduğunu düşündüğünü söylemişti.
Ryabkov, "Kırım'dan ve Karadeniz kıyılarından uzak durmalarının kendileri için daha iyi olacağı konusunda ABD'yi uyarıyoruz. Bu onların iyiliği için olacaktır" dedi.
Bu sözler, Rusya'nın arka bahçesinde kabul edilemez bir ABD müdahalesi olarak gördüğü hamleye karşı güçlü bir yanıt vereceği şeklinde yorumlandı.
Batı, Ukrayna'nın doğu sınırı ve Kırım’daki Rus askeri yığınağından büyük endişe duyuyor. Rusya ise savunma amaçlı da dahil olmak üzere kuvvetlerini uygun gördüğü şekilde hareket ettirdiğini söylüyor ve NATO’yu askeri altyapısını Rusya’nın sınırlarına yaklaştırarak Avrupa'nın istikrarnıı bozmakla suçlamayı sürdürüyor.
Ryabkov, Washington’dan gelen herhangi bir "saldırgan" Rus eyleminin sonuçları hakkındaki açıklamalarını da umursamadı ve ABD'nin Rusya'ya yönelik taktiklerini bildiklerini ve ona göre pozisyon aldıklarını söyledi.
ABD’nin Kiev'e askeri desteğini Rusya için ciddi bir meydan okuma olarak değerlendiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington ve NATO'yu artan silah tedarikiyle Ukrayna'yı bir "barut fıçısına" dönüştürmekle suçladı.
Washington, Ukrayna'nın potansiyel Rus saldırganlığına karşı topraklarını savunmak için güçlü bir orduya ihtiyacı olduğunu söylüyor.
"Bize yönelik herhangi bir tehdit, yalnızca rotamızın doğru olduğuna olan inancımızı doğruluyor" diyen Ryabkov, Karadeniz'deki ABD savaş gemilerini, yüksek riski olduğunu söylediği tanımlanmamış olaylara karşı mesafelerini korumaları konusunda uyardı.
Rus haber ajanslarına göre Ryabkov, "Amerikan gemilerinin kıyılarımıza yakın bir yerde kesinlikle hiçbir işleri yok; bu tamamen kışkırtıcı bir eylem. Kelimenin doğrudan anlamıyla kışkırtıcı: Gücümüzü test ediyorlar, sinirlerimizle oynuyorlar. Başaramayacaklar" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı, ABD ordusunun bölgeye rutin olarak gemiler gönderdiğini söyleyerek, yeni gemilerin konuşlandırılması ile ilgili bilgi vermeyi reddetti.
Rusya'nın Karadeniz Filosu Kırım'da bulunuyor ve yarımadada güçlü füze ve radar tesislerine sahip.
Rusya’dan NATO’ya tatbikatla yanıt
Rusya, tatbikatlara katılmak için 15 donanma gemisini Hazar Denizi'nden Karadeniz'e taşımaya devam ettiğini de doğruladı.
Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, NATO'nun savaşa hazırlık denetimleri ve tatbikatları da dahil olmak üzere tehditkar askeri faaliyetlerine karşı önlemler aldığını açıkladı.
Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre Şoygu, NATO’nun Rusya topraklarının yanında 40 bin asker ve stratejik hava araçları da dahil 15 bin askeri teçhizat konuşlandırdığını söyledi. Şoygu bu açıklamaları ülkenin kuzeybatısındaki Severomorsk şehrinde, Rusya Kuzey Filosu'nda düzenlenen toplantıda yaptı.