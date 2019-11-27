HABER

Rusya’dan ABD’ye START’ı uzatma önerisi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2019 21:36 | Son Güncelleme

Rusya, ABD’ye iki ülkenin sahip olduğu nükleer savaş başlığı sayısını sınırlandıran START anlaşmasını uzatma teklifinde bulundu.

Rusya’dan ABD’ye START’ı uzatma önerisi

Anlaşmanın süresi 2021’de doluyor.Moskova’dan Washington'a 2021’de süresi dolacak olan Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması'nı (START) yenileme teklifi geldi.

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’ye anlaşmanın süresini beş yıl uzatma teklifi yaptıklarını, ancak bundan daha kısa süreli bir uzatmanın da kendileri için uygun olduğunu açıkladı. RIA haber ajansı, Ryabkov’un, "Anlaşmanın öngörüldüğü gibi beş yıl, bu sürenin ABD için herhangi bir sebepten uygun olmaması halinde ise daha kısa bir süre için uzatılmasını teklif ettik" ifadelerine yer verdi. Ryabkov, kendileri için en iyi seçenek olmasa da kısa süreli bir uzatmanın dahi "hiç yoktan iyi" olacağını söyledi.

Moskova bu ayın başında anlaşmanın süresinin dolmak üzere olduğuna dikkat çekerek, söz konusu anlaşmaya tam teşekküllü bir alternatif için yeterli zaman olmadığı uyarısında bulunmuştu.

Trump'ın "Yeni START" hoşnutsuzluğu

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama’nın başkanlık döneminde 2010’da imzalanan yeni anlaşmanın (New START) ABD için kötü bir anlaşma olduğunu ifade etmişti. Dünyanın en büyük iki nükleer gücü arasında imzalanan anlaşma, her iki ülkenin sahip olabileceği stratejik nükleer savaş başlığı sayısının bin 500’le sınırlandırılmasını öngörüyordu.

ABD, geçen Ağustos ayında Soğuk Savaş'ın son döneminde nükleer silahlanma yarışının önüne geçmek için Moskova ile imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekildiğini açıklamıştı. Washington’ın anlaşmadan çekilmesi, Birleşmiş Milletler tarafından endişeyle karşılanmış ve "nükleer savaş karşısındaki frenin yitirildiği" uyarısı yapılmıştı.

DW,rtr / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmışHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış
Beşar Esat: ‘Trump’ın Suriye Teşekkürü Tatlı Bir Espri’Beşar Esat: ‘Trump’ın Suriye Teşekkürü Tatlı Bir Espri’
‘Türkiye NATO’da YPG Talebinden Geri Adım Atmıyor’‘Türkiye NATO’da YPG Talebinden Geri Adım Atmıyor’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

Torununa cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Torununa cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump'tan ilginç paylaşım! Azil soruşturmasına 'Rock Balboa'lı gönderme

Trump'ın paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Milyarlık soygunda inanılmaz detaylar! "Görevimiz Tehlike filmine benzer bir soygun"

Milyarlık soygunda inanılmaz detaylar! "Görevimiz Tehlike filmine benzer bir soygun"

Kosova Cumhurbaşkanı Arnavutluk'ta açıklama yaparken depreme yakalandı

Arnavutluk'ta deprem! Deprem anı kamerada

Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha

Ülke beşik gibi! Bir büyük deprem daha

Çok ilginç iddia: Mars'ta böcek bulundu

Çok ilginç iddia: Mars'ta böcek bulundu

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tuvaletler bozuldu: Astronotlar bez kullanmak zorunda kalabilir

Tuvaletler bozuldu: Astronotlar bez kullanmak zorunda kalabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.