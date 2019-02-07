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Rusya’dan ABD’ye Taliban görüşmeleri için "ara buluculuk" teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 15:46 | Son Güncelleme

Rusya, ABD’nin Afganistan’dan birliklerini çekerken Taliban’la yaptığı müzakerelerde ara buluculuk yapma teklifinde bulundu.ABD’nin Afganistan’dan çekilmek için Taliban’la yaptığı yıllarca süren müzakerelerde sona doğru gelindiği sinyalleri verilirken, Rusya’dan ara buluculuk teklifi geldi.

Rusya, ABD’nin Afganistan’dan birliklerini çekerken Taliban’la yaptığı müzakerelerde ara buluculuk yapma teklifinde bulundu.
ABD’nin Afganistan’dan çekilmek için Taliban’la yaptığı yıllarca süren müzakerelerde sona doğru gelindiği sinyalleri verilirken, Rusya’dan ara buluculuk teklifi geldi. Rus basını, Rusya’nın başkenti Moskova’da Taliban ve Afgan politikacılar arasında süren müzakerelerin ardından, Rusya hükumetinin ABD’ye de ara buluculuk teklif ettiğini duyurdu.
Taliban yetkilileri görüşmeler sırasında, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi konusunda herhangi bir zaman çizelgesi hakkında anlaşmaya varılmadığını açıklamış ve müzakerelerin devam ettiğini söylemişti.

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