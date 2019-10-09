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Rusya'dan ABD’ye "tehlikeli oyun" suçlaması

09.10.2019 14:00 | Son Güncelleme

ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda izlediği siyaseti eleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin aldığı kararla "bütün bölgeyi ateşe verebileceğini" belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye politikasını eleştirerek, ABD'yi ülkenin kuzeydoğusunda yaşanabilecek istikrarsızlık konusunda uyardı. Bakan Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesiyle "Bütün bölgeyi ateşe verebileceğini" söyledi.

Suriye'de Kürtlerin yaşadığı bölgelerde ABD'nin devlet benzeri bir yapı oluşturduğunu hatırlatan Lavrov, Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesine ilişkin çelişkili sinyaller gönderen ABD'yi "çok tehlikeli bir oyun" oynamakla suçladı.

Washington'ın açıklamalarının Kürtleri "son derece huzursuz" ettiğini belirten Lavrov, bu karışıklık ve kaygının "bütün bölgeyi ateşe verebileceğini" ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı, bunun "ne pahasına olursa olsun" engellenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bir operasyon planladığı ve ABD'nin buna destek vermeyeceği belirtilmiş ve IŞİD'e karşı konuşlandırılan ABD güçlerinin de artık bu bölgede kalmayacağı kaydedilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı da Salı günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin olası müdahale yolu üzerindeki askerlerin çekildiğini belirtmiş, ancak ABD'nin Suriye'deki mevcut askeri gücünde değişiklik olmadığı vurgulanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeşil ışık yakmasının ardından Türkiye'den gelen açıklamalarda, Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekât için hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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