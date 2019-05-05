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Rusya'dan ABD'ye Venezuela çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 19:28 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "ABD'yi ve destekçilerini sorumsuz planlardan vazgeçmeye ve yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeye çağırıyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin ABD'ye uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde hareket etme çağrısında bulundu.
Lavrov, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile Moskova'daki görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.
Venezuela'daki darbe girişimini değerlendiren Lavrov, "Caracas'ta zorla iktidar değişimi girişiminin elbette, demokratik süreçle ilgisi yok. Bu girişim, krizin siyasi yollarla çözülmesini baltalıyor. Böyle bir çizginin devam ettirilmesi kötü sonuçlara yol açar." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile iki gün önce telefonda görüştüğünü hatırlatan Lavrov, "ABD'yi ve destekçilerini sorumsuz planlardan vazgeçmeye ve yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza da Venezuela'nın egemenliğinin herhangi bir güç tarafından bozulmayacağını vurguladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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