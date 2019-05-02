Rusya’dan ABD’ye Venezuela çıkışı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD tarafından Rusya’nın Venezuela’da yaşanan krizdeki rolü üzerine yapılan açıklamaları sert dille eleştirerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

ABD’li çeşitli temsilciler tarafından Venezuela’daki krizdeki rolü üzerine yapılan açıklamaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington yönetimini eleştirerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Lavrov, “Amerikan yönetimin resmi temsilcilerinin Venezuela hakkında yaptığı tüm açıklamalar ülkeyi sonu gelmez sorular içerisinde bırakıyor. Politik bir konuşmayla tüm bu soruların cevapları ise yanlış” ifadelerini kullandı.

