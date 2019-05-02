HABER

Rusya’dan ABD’ye Venezuela çıkışı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 18:58 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD tarafından Rusya’nın Venezuela’da yaşanan krizdeki rolü üzerine yapılan açıklamaları sert dille eleştirerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.ABD’li çeşitli temsilciler tarafından Venezuela’daki krizdeki rolü üzerine yapılan açıklamaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington yönetimini eleştirerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD tarafından Rusya’nın Venezuela’da yaşanan krizdeki rolü üzerine yapılan açıklamaları sert dille eleştirerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
ABD’li çeşitli temsilciler tarafından Venezuela’daki krizdeki rolü üzerine yapılan açıklamaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington yönetimini eleştirerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Lavrov, “Amerikan yönetimin resmi temsilcilerinin Venezuela hakkında yaptığı tüm açıklamalar ülkeyi sonu gelmez sorular içerisinde bırakıyor. Politik bir konuşmayla tüm bu soruların cevapları ise yanlış” ifadelerini kullandı.

Gelecekte bu meslekleri yapay zeka yapacak! İşte yok olacak meslekler Gelecekte bu meslekleri yapay zeka yapacak! İşte yok olacak meslekler
Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geldiErdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geldi
Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretiKılıçdaroğlu'ndan Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyareti

En Çok Okunan Haberler

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Şurası'nda açıklamalar: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalar

AK Partili Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul çağrısı

İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul çağrısı

Ankara'da kritik görüşme

Ankara'da kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.