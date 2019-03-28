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Rusya’dan ABD’ye yanıt: “Önce ABD’nin Suriye’den çekilmesi gerekiyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 14:10 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD’nin Rusya’nın “Venezuela’dan çık” çağrısına karşılık, “Önce ABD’nin Suriye’den çekilmesi gerekiyor” dedi.ABD Başkanı Donald Trump, kendini Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido’nun eşi Fabiana Rosales ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Venezuela’ya geçtiğimiz günlerde iki uçak dolusu malzeme ve asker gönderen Rusya’yı uyarmış, “Venezuela’dan çıkın.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD’nin Rusya’nın “Venezuela’dan çık” çağrısına karşılık, “Önce ABD’nin Suriye’den çekilmesi gerekiyor” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, kendini Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido’nun eşi Fabiana Rosales ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Venezuela’ya geçtiğimiz günlerde iki uçak dolusu malzeme ve asker gönderen Rusya’yı uyarmış, “Venezuela’dan çıkın. Tüm seçenekler masada” ifadelerini kullanmıştı. Trump’ın bu açıklamasına Rusya’dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, önce Amerikan askerlerinin Suriye’den çıkması gerektiğini dile getirerek, “Birine bir yerden çıkması için tavsiyede bulunmadan önce ABD’nin Suriye’den çekilmesi gerekiyor. Bir ay geçti. Çekilip çekilmeyeceklerini açıklamaları gerek. Diğer devletlerin meşru çıkarlarını üstlenmeden önce, ABD idaresine uluslararası topluma verilen sözleri yerine getirmesini tavsiye ederim” ifadesini kullandı.

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