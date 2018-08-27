Rusya’dan ABD’ye yaptırım tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya’ya yönelik açıkladığı yaptırımların yürürlüğe girmesine tepki gösterdi.

Zaharova, ABD’nin yaptırım kararına yönelik bir soruya verdiği yazılı cevapta, Rusya’nın kimyasal silahlar konusunda yükümlülüklerine sadık kaldığını savundu. Rusya’nın askeri kimyasallarını tamamen yok ettiğini kaydeden Zaharova, “Washington’un kararını, kimyasal silahların yasaklanması dahil silahların yayılmasını önleme alanındaki uluslararası yapıyı yıpratmaya yönelik kasıtlı bir politikanın parçası olarak kabul ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin bu tip adımlarla çok taraflı ve iki taraflı diyaloğu daha da zorlaştırdığını belirten Zaharova, “Elbette, Washington'un bu adımları saygılı ve medeni ikili diyaloğumuza katkıda bulunmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 8 Ağustos'ta eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'ı İngiltere'nin Salisbury kentinde "Novichok" maddesi ile zehirleme girişiminde bulunduğu iddiasıyla Rusya'ya yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

Bugün itibarıyla uygulamaya giren yaptırımların, ABD'nin ulusal güvenlik alanıyla ilgili tüm hassas mal ve teknoloji ile elektronik, petrol ve gaz endüstrisi teknolojisinin Rusya'ya ihracını içerdiği belirtiliyor.

