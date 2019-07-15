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Rusya'dan AB'nin INF açıklamasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 21:00 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı: - "AB açıklamasının, tamamen göstermelik ve propaganda amaçlı yapıldığı ortadadır"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB), Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) ile ilgili taraflara yaptığı yükümlülüklerin yerine getirilmesi çağrısının "göstermelik" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, INF'nin uluslararası barış ve güvenlik için kilit öneme sahip olduğu yönündeki açıklaması eleştirildi.

AB ülkelerinin, INF konusunda, ABD'nin politikalarını izlediği belirtilen açıklamada, "AB açıklamasının, tamamen göstermelik ve propaganda amaçlı yapıldığı ortadadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, AB'nin açıklamasının ABD'ye yönelik olması gerektiği kaydedildi.

AB, INF'nin uluslararası barış ve güvenlik için kilit öneme sahip olduğunu belirtmiş, taraflara antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapmıştı.

Açıklamada, Rusya'ya INF Antlaşması'nı ihlal eden 9M729 füze sisteminin konuşlandırılması ve test edilmesine yönelik iddialara açıklık getirmesi talep edilerek, "Önümüzdeki günler, diyalog ve Avrupa güvenlik altyapısını korumak için gerekli tedbirlerin alınması açısından son şansı teşkil ediyor." ifadesine yer verilmişti.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB ABD INF Rusya

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