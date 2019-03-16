Rusya'dan AB'nin yaptırımlarına tepki

Yaptırım kararının Kırım'ın ilhak edilmesinin yıldönümüne denk gelmesi dikkati çekti.Rusya, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesini genişletmesine tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara Moskova'nın yanıtı vereceği ifade edildi.

Açıklamada, "Rus tarafı AB'nin dostça olmayan bu eylemini yanıtsız bırakmayacak" ifadesi kullanıldı. "AB'nin 'Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiği' ve hiçbir gerekçesi olmayan şiddete başvurduğu iddiaları gerçekle örtüşmemektir" denildi.

AB'nin yaptırım kararı

AB'den Cuma günü yapılan açıklamada, Ukrayna krizinin tırmandırmasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle sekiz üst düzey yetkilinin yaptırım listesine alındığı belirtildi. Kasım ayı sonunda yaşanan olayda, Rusya ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın karasuları açıklarında Karadeniz'den Azak Denizi'ne giriş yapmaya çalışan Ukrayna donanmasına ait üç geminin geçişine engel olmuş, Ukrayna gemilerine ateş açmıştı. Gözaltına alınan mürettabat hâlâ tutuklu bulunuyor.