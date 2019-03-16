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Rusya'dan AB'nin yaptırımlarına tepki

16.03.2019 15:17 | Son Güncelleme

Rusya, AB'nin yeni yaptırım kararına tepki göstererek, "dostça olmayan bu eylemin yanıtsız bırakılmayacağını" açıkladı.

Rusya'dan AB'nin yaptırımlarına tepki

Yaptırım kararının Kırım'ın ilhak edilmesinin yıldönümüne denk gelmesi dikkati çekti.Rusya, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesini genişletmesine tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara Moskova'nın yanıtı vereceği ifade edildi.

Açıklamada, "Rus tarafı AB'nin dostça olmayan bu eylemini yanıtsız bırakmayacak" ifadesi kullanıldı. "AB'nin 'Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiği' ve hiçbir gerekçesi olmayan şiddete başvurduğu iddiaları gerçekle örtüşmemektir" denildi.

AB'nin yaptırım kararı

AB'den Cuma günü yapılan açıklamada, Ukrayna krizinin tırmandırmasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle sekiz üst düzey yetkilinin yaptırım listesine alındığı belirtildi. Kasım ayı sonunda yaşanan olayda, Rusya ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın karasuları açıklarında Karadeniz'den Azak Denizi'ne giriş yapmaya çalışan Ukrayna donanmasına ait üç geminin geçişine engel olmuş, Ukrayna gemilerine ateş açmıştı. Gözaltına alınan mürettabat hâlâ tutuklu bulunuyor.

AB'nin açıklamasında, "herhangi bir haklı gerekçe olmaksızın askeri şiddete" başvurulduğu ifade edildi. Yaptırım listesine alınanlar arasında yüksek rütbeli komutanlar ile üst düzey istihbarat yetkilileri bulunuyor. Yaptırımlar uyarınca söz konusu kişilerin AB'ye girişine izin verilmeyecek, AB sınırları dahilindeki mal varlıkları dondurulacak.

AB, yeni yaptırımların yanı sıra mevcut yaptırımların da süresini 15 Eylül 2019'a kadar uzatılma kararı aldı. Yeni yaptırımlarla birlikte AB'nin yaptırım listesinde 140 kişi ile 44 kuruluş yer alıyor.

AB'nin ABD ve Kanada ile koordinasyon içinde aldığı yaptırım kararının, Kırım Yarımadası'nın Rusya tarafından ilhak edilmesinin beşinci yıldönümünde açıklanması dikkati çekti. AB'nin yanı sıra ABD ve Kanada da, Rusya'ya yaptırımları genişletti.

Kırım'ın ilhak edilmesinin beşinci yıldönümü

Rusya, uluslararası toplumun tepkilerine rağmen 18 Mart 2014'de Kırım'ı ilhak etmişti. 16 Mart'ta yarımadada yapılan tartışmalı referandumda, halk Rusya ile birleşmeden yana oy kullanmıştı. Rusya'da 16-18 Mart tarihleri Kırım ile "Birleşme" olarak kutlanıyor.

rtr,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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