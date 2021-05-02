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Rusya’dan AB’ye Misilleme Yaptırım

02.05.2021 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova, Avrupa Birliği’nin yaptırımlarına misilleme olarak sekiz Avrupalı yetkiliye Rusya’ya giriş engeli kararı aldı

Rusya’dan AB’ye Misilleme Yaptırım

Moskova, Avrupa Birliği’nin yaptırımlarına misilleme olarak sekiz Avrupalı yetkiliye Rusya’ya giriş engeli kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamaya göre, yaptırımlara eklenenler arasında Avrupa Komisyonu’nun değerler ve şeffaflıktan sorumlu biriminin Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden Fransız yetkili Jacques Maire yer alıyor.

Bakanlığın açıklamasında, “Avrupa Birliği, Rusya vatandaşları ve kurumlarına karşı meşru olmayan, tek taraflı kısıtlama politikası gütmeye devam ediyor” denildi ve Birlik, Rusya’nın iç ve dış siyasette bağımsızlığına “açıkça ve kasten” müdahale etmekle suçlandı.

Rusya’nın yaptırımlara dahil ettiği Sassoli ile ortak bir açıklama yayınlayan Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in tepki mesajında, Rusya’nın adımı “kabul edilemez” olarak nitelendirildi ve bunun Moskova’daki yönetimin AB’ye meydan okumayı tercih ettiğinin göstergesi olduğu savunuldu.

Açıklamada, AB’nin de uygun bir adımla karşılık verme hakkının olduğu hatırlatıldı.

AB Mart ayında iki Rus’u, Çeçenya’da LGBT bireylere baskı uyguladıkları iddiasıyla yaptırıma tabi tuttu. Rus lider Vladimir Putin’e yakın dört üst düzey Rus yetkili de bu yaptırımlara eklendi.

Rusya’nın yaptırım kararını Twitter hesabı üzerinden de eleştiren Sassoli, “Tehditler bizi susturamayacak. Tolstoy’un da dediği gibi, gerçeğin olmadığı yerde büyüklük yoktur” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın yaptırım uyguladığı bir diğer yetkili, İsveç Savunma Araştırmaları Merkezi’nden Asa Scott, Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin geçen yıl Sovyetler döneminde kullanılan sinir gazıyla zehirlendiğini söyleyen yetkililer arasındaydı.

Rusya’nın dün yaptırım kararı aldığı diğer Avrupalı yetkililer, Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi Başkanı Ivars Abolins, Letonya Dil Merkezi Direktörü Maris Baltins, Estonya Dil Denetleme Kurulu Başkanı Ilmar Tomusk ve Alman savcı Jorg Raupach.

Geçen yıl Almanya’da tedavi görmesinin ardından Rusya’ya döndüğünde tutuklanan Navalny kendisine karşı yürütülen davanın siyasi olduğunu savunuyor.

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