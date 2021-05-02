Rusya’dan AB’ye Misilleme Yaptırım

Moskova, Avrupa Birliği’nin yaptırımlarına misilleme olarak sekiz Avrupalı yetkiliye Rusya’ya giriş engeli kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamaya göre, yaptırımlara eklenenler arasında Avrupa Komisyonu’nun değerler ve şeffaflıktan sorumlu biriminin Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden Fransız yetkili Jacques Maire yer alıyor.

Bakanlığın açıklamasında, “Avrupa Birliği, Rusya vatandaşları ve kurumlarına karşı meşru olmayan, tek taraflı kısıtlama politikası gütmeye devam ediyor” denildi ve Birlik, Rusya’nın iç ve dış siyasette bağımsızlığına “açıkça ve kasten” müdahale etmekle suçlandı.

Rusya’nın yaptırımlara dahil ettiği Sassoli ile ortak bir açıklama yayınlayan Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in tepki mesajında, Rusya’nın adımı “kabul edilemez” olarak nitelendirildi ve bunun Moskova’daki yönetimin AB’ye meydan okumayı tercih ettiğinin göstergesi olduğu savunuldu.