Rusya'dan AB'ye tehdit: İlişkileri sonlandırırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'yi ek yaptırımlar getirmesi durumunda AB ile ilişkileri sonlandırmakla tehdit etti.Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanması nedeniyle Rusya'ya karşı ek yaptırım kararı almaya hazırlanan Avrupa Birliği'ne (AB) Moskavo'dan sert bir yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bakanlığın internet sitesinde yer alan söyleşisinde, AB'nin ek yaptırımlar getirmesi durumunda AB ile bağları koparmaya hazır olduklarını söyledi. Lavrov, "Kendimizi dünyadan izole etmek istemiyoruz, ancak buna karşı donanımlı olmalıyız. Eğer barış isteniyorsa, savaşa da hazır olunmalı" ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansına konuşan üç AB'li diplomata göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bazı isimlerin AB'deki banka hesaplarının dondurulması ve AB'ye giriş yasağının getirilmesi söz konusu. Ek yaptırımlarla ilgili AB içindeki görüşmeler devam ederken Almanya ve Fransa'dan Rusya'ya karşı ek yaptırım kararı alınmasına destek mesajı gelmişti. Diplomatlar, yaptırım kararının bu ay içinde alınabileceğine de işaret etti.