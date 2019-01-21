Rusya'dan AB'ye yaptırım eleştirisi

Rusya Dışişleri Bakanlığınca, Avrupa Birliği’nin (AB) eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin ülkeye yönelik yaptırım kararı "hasmane bir tutum" olarak nitelendirilerek “Söz konusu yaptırımlara karşı misilleme önlemleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin, Skripal olayını kullanarak Brexit gündemini değiştirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin Rusya’ya yönelik suçlamaların gerçeği yansıtmadığı savunulan açıklamada, “İngiliz hükümeti, Skripal davasını kullanarak iç politikaya oynuyor ve Rusya’ya yönelik suçlamalar Brexit müzakerelerinde yaşanan krizin zamanlamasıyla örtüşüyor.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, AB tarafından “icat edilen” yaptırım mekanizmasının, Rus vatandaşları üzerinde denendiği öne sürülerek “Söz konusu hasmane tutuma karşı misilleme önlemleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz.” görüşü aktarıldı.

AB, kimyasal silah kullanımında rolü bulunan Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezi (SSRC) ile Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) yetkilileri dahil 9 kişiye yaptırım uygulama kararı almıştı.

