Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasında 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı'nın yürürlükte olduğunu söyleyerek, "Bu mutabakatın özü, Türkiye'nin güvenlik konusundaki endişelerini ortadan kaldırmaktı. Suriye yönetimi belirli yükümlülükleri üstlenerek bu mutabakatı imzalamayı kabul etti." dedi.

Lavrov, Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile Rabat'ta düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki görüşmesi ve Adana mutabakatına yönelik sorularını yanıtladı.

Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin bütünlüğü ve egemenliğinin yeniden sağlanmasıyla ilgilendiğini belirten Lavrov, Erdoğan-Putin görüşmesinde bu konu hakkında bir kez daha mutabık kalındığını ifade etti.

Lavrov, "Türk ortaklarımız nihayetinde kayıtsız şartsız hepimizin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini yeniden tesis etmek istediğimizi teyit etti." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasının, Rusya ile Türkiye arasında bir anlaşma konusu olamayacağına vurgu yapan Lavrov, şöyle devam etti: