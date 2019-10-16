Rusya'dan "Adana Mutabakatı" çıkışı

Suriye yönetiminin PKK'ya verdiği destek nedeniyle iki ülkenin savaşın eşiğine geldiği dönemde 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı ile Şam, topraklarında Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerine izin vermeyeceği taahhüdünde bulunmuştu. Mutabakat güvenlik alanında işbirliği ve karşılıklı olarak toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını da içeriyor. Mutabakat sonrası Suriye topraklarından çıkarılan PKK lideri Abdullah Öcalan Rusya, İtalya ve Yunanistan'ın ardından gittiği Kenya'da yakalanarak 1999 yılında Türkiye'ye götürülmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ayrıca, Suriye hükümetiyle Suriyeli Kürtler arasında diyaloğun somut sonuçlar vermeye başladığını da söyledi. Lavrov, Suriye hükümeti ve Kürtler arasında bir anlaşma yapılmasını ve Türkiye‘nin operasyonunu takiben bu anlaşmanın uygulanmasını teşvik edeceklerini de söyledi.

Lavrov, Batılı ülkeleri ise "Suriyeli Kürtleri ayrılıkçılığa ve Arap kabilelerle çatışmaya iterek Suriye devletini zayıflatmaya çalışmakla" suçladı.

DW/BK,BK

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