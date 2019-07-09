Rusya'dan Afganistan İçi Diyalog Konferansı değerlendirmesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Afganistan İçi Diyalog Konferansı'nın sonuçlarını desteklediğini söyledi.

Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'dan yetkililer ve Taliban temsilcilerinin katılımıyla Doha'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen Afganistan İçi Diyalog Konferansı'nı değerlendirdi.

Bu tür toplantıların, Afganistan'daki taraflar arasında tek iletişim kanalı olduğuna dikkati çeken Zaharova, "Doha'da düzenlenen ikinci Afganistan İçi Diyalog Konferansı'nın sonuçlarını destekliyoruz." dedi.

Zaharova, bu tür görüşmelerin, ileride barış anlaşması için temel oluşturmasını umduğunu dile getirdi.

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolünde olan Afganistan, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesine ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanmış ancak bayrak ve tabela krizi yaşanması nedeniyle Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

