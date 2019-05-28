Rusya'dan Afganistan'daki yabancı güçlere çekilme çağrısı

Rusya'nın bugün Afganistan'ın barışçıl, bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak terörizmden ve uyuşturucudan arındırılmasının teşvik edilmesine yönelik politika izlediğini kaydeden Lavrov, Rusya ile Afganistan arasındaki karşılıklı anlayışa duyulan güvenin derinleşmesinin, hem uluslararası uyuşturucu suçuna karşı hem de başta DEAŞ olmak üzere uluslararası terörle mücadelede ortak hedeflere ulaşmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Rusya'nın Afganistan'a son yıllarda sanayi, enerji, eğitim ve sağlık konularında yardımcı olduğunu belirten Lavrov, iş birliği sayesinde ekonomik ve sosyal alanlarda pek çok anlaşmalar imzalandığını hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da tüm kesimleri temsil eden siyasi güçlerin katılımıyla en kısa sürede barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini belirterek, "Yabancı güçleri ülkeden tamamen çekilmeye çağırıyoruz." dedi.

Afganistan'daki sorunun çözümü için bütün tarafları müzakereye çağıran Lavrov, "Yabancı güçleri ülkeden tamamen çekilmeye çağırıyoruz. Geniş katılımlı toplumsal siyasi güçlerin katılımıyla Afganistan'daki tarafları en kısa sürede müzakerelere başlamaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Çok sayıda etnik grubun barış ve uyum içinde bir arada bulunduğu tek ve bölünmez bir Afganistan'ın korunmasına olan bağlılıklarını sürdürdüklerini dile getiren Lavrov, Afganistan topraklarında mümkün olan barışın en erken biçimde sağlanması için gereken her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı münasebetiyle Moskova'da düzenlenen toplantıya eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai başkanlığında bir siyasi grup ile Taliban Temsilcisi Abdul Gani Baradar ve beraberindeki heyet katıldı.

