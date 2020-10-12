HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan Aliyev'e "Türkiye" yanıtı

Rusya'dan Aliyev'e "Türkiye" yanıtı

12.10.2020 17:44 | Son Güncelleme

Rusya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Dağlık Karabağ barış görüşmelerine Türkiye'nin de katılması önerisine "Formatta değişiklik düşünülmüyor" yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ sorununa çözüm bulunması için yapılacak barış görüşmelerinin formatında bir değişiklik düşünülmediğini açıkladı.

Lavrov'un Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan ile görüşmesi sonrasında yaptığı bu açıklama, görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını isteyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yanıt olarak değerlendirildi.

Aliyev, Pazartesi günü Haber Global'a yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için yapılacak barış görüşmelerine Türkiye'nin de dahil olması gerektiğini vurgulamıştı. Barış görüşmelerinin Minsk Grubu eş başkanları Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından yürütüleceğini hatırlatan Aliyev, Suriye, Libya ve diğer uluslararası sorunların çözümünde "uluslararası bir güç olan Türkiye'nin de bu sürece dahil olması" gerektiğini belirtmişti. "Türkiye de zaten Minsk Grubu üyesi, neden sürece dahil olmasın?" şeklinde konuşan Aliyev, Ermenistan ile barış görüşmelerinin ne zaman başlayacağını ise henüz bilmediğini kaydetmişti.

Rusya'dan ateşkese uyma çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, açıklamasında ayrıca Azeri ve Ermeni taraflara derhal ateşkese uyma çağrısında bulundu. Lavrov, Mnatsakanyan ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Her iki tarafın da alınan kararlara kesinlikle uymalarını bekliyoruz" dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ise Dağlık Karabağ için barış görüşmelerinin başlamasının, bölgede tam ateşkesin sağlanmasının ardından mümkün olacağını söyledi.

Lavrov'un arabuluculuğunda Ermeni ve Azeri dışişleri bakanları arasında geçen hafta yapılan 11 saatlik görüşme sonucunda Cumartesi gününden itibaren esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkeste mutabık kalınmıştı. Ancak sağlanan mutabakata rağmen, bölgede dün akşam ve bu sabah da çatışmaların sürdüğü belirtiliyor. Fransız haber ajansı AFP, Dağlık Karabağ'ın başkenti olarak bilinen Hankendi kentinin güneybatısına topçu saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Dağlık Karabağ'ın kuzeydoğusundaki Terter'de de çatışmaların sürdüğü belirtildi.

Karşılıklı suçlamalar

Azerbaycan ve Ermenistan ise birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklerinin Ağdere-Ağdam ve Füzuli-Cebrayıl bölgelerindeki mevzilere saldırdığını; Goranboy, Terter ve Ağdam'a topçu ateşi düzenlediğini duyurdu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü ise Azerbaycan ordusunun "güney cepheyi" bombaladığını belirtti. Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada da, Azerbaycan ordusunun geri püskürtüldüğü öne sürülerek "insan hayatı ve askeri teçhizat açısından ağır kayıp verdirildiği" iddia edildi. Dağlık Karabağ yönetimi de birliklerinin Azeri ordusunun kayıp vermesine yol açtığını ve Hadru kenti civarındaki bölgelerde askeri hareketliliğin sürdüğünü açıkladı.

Reuters,AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 408 kişi hayatını kaybettiABD'de son 24 saatte koronavirüsten 408 kişi hayatını kaybetti
Eşinden istediği şey herkesi çok duygulandırdı!Eşinden istediği şey herkesi çok duygulandırdı!
En Çok Okunan Haberler
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
Gelen mesajı açtı, tüm birikimini kaybetti
Gelen mesajı açtı, tüm birikimini kaybetti
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
Tepki çeken paylaşım! 'Rant alanı mı olacak?'
Tepki çeken paylaşım! 'Rant alanı mı olacak?'
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Diğer Haberler
Almanya'dan Oruç Reis tepkisi: Akıllıca bir adım olmaz
Almanya'dan Oruç Reis tepkisi: Akıllıca bir adım olmaz
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 408 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 408 kişi hayatını kaybetti
İzlanda’nın en aktif yanardağı her an patlamaya hazır!
İzlanda’nın en aktif yanardağı her an patlamaya hazır!
En zehirli tırtıllardan biri: Sosyal mesafe koyun
Aman dikkat! Dokunduğunuz anda zehrini salıyor
22 milyon sterlinlik servetini boşandığı eşiyle paylaşacak
Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti
AB, Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya hazırlanıyor
AB, Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya hazırlanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.