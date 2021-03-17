Rusya'dan Almanya’ya basını kısıtlama eleştirisi

Moskova engellemelerin sürmesi halinde Rusya'da çalışan Alman gazetecilere de benzer kısıtlamalar getirileceğini bildirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, önceki adı Russia Today olan Rus devlet televizyonu RT'nin Almanya'da baskı altında olduğunu söyledi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Zakharova, kanalın çalışmalarının Alman makamlarınca engellenmeye çalışıldığını belirterek, bir Alman bankasının da kanalın iş hesabı açma başvurusunu geri çevirdiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Almanya'nın söz konusu yayıncı üzerindeki tüm kısıtlamaları derhal durdurması gerektiğini vurgulayarak, aksi takdirde Rusya'da çalışan Alman medya mensuplarına karşı önlemler alınacağı uyarısında bulundu.

Moskova merkezli RT, Rusya dışına yönelik yayınlar yapmak üzere kuruldu. Kanal uydu aracılığıyla İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Fransızca yayınlar yapıyor. 2014'ten bu yana Berlin'de de faaliyet gösteren RT'nin Almanca internet sayfası bulunuyor. Rusya, Batı'da Kremlin'in propaganda aracı olmakla eleştirilen ve dezenformasyon yaymakla suçlanan kanalı, Almanca yayın yapan tam teşekküllü bir televizyona dönüştürmeyi planlıyor.

dpa/TY,EC

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