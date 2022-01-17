Rusya'dan Almanya'ya: "Kuzey Akım 2'yi Geciktirmeyin"

Rusya, Moskova ve Batı arasındaki siyasi anlaşmazlıkların odak noktası haline gelen Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının ruhsatlandırılmasını geciktirmemesi yönünde Almanya ve Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu.

Ukrayna'yı devre dışı bırakarak Baltık Denizi altından Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 2 doğalgaz hattının Rusya'nın doğalgaz ihracat kapasitesini iki kat arttırarak yılda 110 milyar metreküpe çıkarması öngörülüyor.

Rus devletine ait doğalgaz şirketi Gazprom liderliğinde tasarlanan ve inşaatı Eylül ayında tamamlanan proje, ABD ve aralarında Ukrayna ve Polonya'nın da olduğu başka ülkeleri, jeopolitik açıdan rahatsız ediyor. Kuzey Akım 2 doğalgaz hattının 2022 yılının ilk yarısı bitmeden önce ruhsatlandırılması beklenmiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Alman denetçiler ve Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ruhsatlandırma süreci yapay olarak sürüncemede bırakılmamalı ve siyasileştirilmemeli. Süreç, mevcut kurallara sıkı bağlılıkla yürütülmeli" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın (Salı), Kiev ziyaretinden sonra Moskova'ya geçecek olan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la görüşmesi bekleniyor. Görüşmede Kuzey Akım 2 doğalgaz hattı ve Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını arttırmasının masaya yatırılması planlanıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı: ”Boru Hattı Askıda”

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Pazartesi günkü açıklamasında, boru hattının askıda olduğunu, Avrupa enerji yasalarıyla uyumlu olmadığını söyledi.

Almanya, Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı 2014 yılında ilhak etmesinden bu yana Ukrayna'yla Moskova'yla arasındaki çıkmazda diplomatik destek veriyor ve yardım sağlıyor.

"Rusya Ukrayna'ya saldırırsa ağır bedel öder"

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'yla düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasında giderek tırmanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözülmesini umduğunu söyledi, ancak Ukrayna'ya saldırması durumunda Rusya'nın ağır bedel ödemek durumunda kalacağı uyarısında bulundu.

Baerbock, "Girişeceği her bir saldırgan eylemin Rusya için ekonomik, stratejik ve siyasi açılardan ağır bedelleri olacak" şeklinde konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da ülkesinin doğusundaki savaşı sona erdirmek için Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya'nın dahil olacağı "Normandiya" formatındaki dörtlü barış görüşmelerini canlandırma konusunda fikir birliği içinde olduklarını dile getirdi.

Geçen haftaki görüşmelerin büyük çoğunluğuna dahil edilmeyen Ukrayna, kendi katılım ve rızası olmadıkça geleceğine ilişkin hiçbir kararın alınmayacağı yönünde müttefiklerinden güvence aldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Berlin ve Paris'in Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar almayacağını, Rusya'yla ilişkilerde arkamızdan oyunlar çevirmeyeceğini bilmek bizim için önemli. Annalena'ya bu konuda takındığı ilkeli tavır nedeniyle teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

