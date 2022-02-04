Rusya'dan Almanya'ya Misilleme

BERLİN- Almanya’nın, Rusya yanlısı Almanca yayınlar yapan RT Deutsch (RT DE) adlı medya kurumunun yayınlarını yasaklamasına misilleme olarak, Rusya’nın Alman hükümetinin finanse ettiği yurt dışı yayın kurumu Deutsche Welle’nin (DW) Rusya’daki yayınlarına son vermesi Berlin’de sert tepkilere neden oldu.

Federal Hükümet adına kararı protesto eden Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, "Deutsche Welle’nin yayınlarının yasaklanması kesinlikle kabul edilemez. Anlaşılan RT Deutsch’un yayın lisansının eksik olması nedeniyle yasalar kapsamında yasaklanmasına karşılık vermişler, ancak bunun için geçerli hiçbir nedenleri yok. RT DE, Almanya’da lisansı olmayan bir medya kurumu.

DW ise, Rusya’da lisanslı çalışan ve şimdi haksız yere lisansı iptal edilen bir medya kuruluşu" dedi. Açıklamasında, RT DE’nin Rusya’nın propagandasını yaptığını ve devlet tarafından idare edildiğini öne süren Roth, "Alman hükümeti hiçbir zaman DW’nin yayınlarına karışmaz, etkilemez. DW devlet siyasetinden bağımsız olarak hareket eder" şeklinde konuştu ve Moskova’nın yasak kararını geri almasını istedi.

Deutsche Welle’nin Bonn kentindeki merkezinin bulunduğu Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, "Rusya’nın DW’ye karşı kararı, basın özgürlüğüne yönelik ağır ve keyfi bir tavırdır. Bunu en sert şekilde protesto ediyoruz" derken, DW’nin bağımsız gazetecilik yaptığını, amacının halklar ve kültürler arasında iletişim olduğunu belirtti.

Federal Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Rusya Masası Sözcüsü Robin Wagner, DW’yi yasaklama kararının Rus-Alman ilişkilerini ağır bir şekilde zedeleyeceğini öne sürdü. Wagner, "Kremlin’e çağrım; bu yanlış kararı bir an önce geri alması. RT DE isterse, Almanya’da alınan karara yasal yollardan itiraz edebilir. Buna karşılık DW’nin yabancı ajan olarak ilan edilmesi kabul edilemez" dedi.

Deutsche Welle’nin Genel Müdürü Peter Limbourg, "Rus yetkililerin aldığı kararı anlamak mümkün değil, üstelik tümüyle aşırı bir tepki. Sadece otokratik bir ülkede olabildiği şekilde, medya keyfe göre idare edilen bir oyuncak olarak algılanıyor" şeklinde tepki verdi. Limbourg, karara itiraz edeceklerini ve yazılı olarak ellerine ulaşana kadar yayınlarını sürdüreceklerini de açıkladı. DW yöneticisi, Moskova’daki bürolarını kapatmak zorunda kalmaları halinde, Rusya ile ilgili Almanya’dan yaptıkları haber ve yayınlarını daha da güçlendireceklerini de duyurdu.

DW’nin yayınlarının durdurulmasını kararını Alman Gazeteciler Birliği de (DJV) protesto etti. Birlik Başkanı Frank Überall, "Bu bir sansür kararıdır ve tek bir mantıklı nedeni yoktur" şeklinde konuşurken, Başbakan Olaf Scholz’un gelecek hafta gerçekleşmesi beklenen Moskova ziyaretinde konuyu gündeme getirmesini ve Rusya lideri Putin’den kararın geri alınmasını istemesini talep etti.

Almanya ve Rusya arasında gerilime neden olayda, önce Alman Medya İzin ve Denetleme Komisyonu (ZAK), Almanya’da Kremlin’in propaganda aracı olarak görülen RT DE’nin yayın lisansının eksik olmasını gerekçe gösterek, internet üzerinden canlı veya aplikasyon aracılığıyla yayınları da dahil olmak üzere tüm yayınlarını geçen Salı günü tamamen yasaklamıştı. Ardından Moskova'dan yapılan açıklamada, RT DE‘nin yasaklanması ifade ve basın özgürlüğüne saldırı olarak tanımlandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov "Durum tamamen açık: Bir Rus kitle iletişim aracına, uluslararası bir kitle iletişim aracına, Almanya'da yayın yasağı getirildi. Bu söz özgürlüğüne saldırıdan başka bir şey değildir" dedi.

Bu açıklamanın ardından, Deutsche Welle’nin Rusya’daki lisanslı yayın hakkının iptal edildiği ve Moskova’daki ofisinin kapatılacağı, ayrıca kurumda çalışan gazetecilerin akreditasyonların da iptal edileceği duyuruldu.

Moskova, Deutsche Welle’nin "Yabancı ajan kurumu" olarak değerlendirilmesi için de hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

