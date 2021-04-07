Rusya’dan Amerikan Federal Basın Kuruluşuna Ceza

Rusya’da bir mahkeme, Amerika’nın Sesi’nin de bağlı olduğu federal basın kuruluşu Amerika Küresel Medya Dairesi (USAGM) bünyesindeki Hür Avrupa Radyosu’nu (RFE/RL) “yabancı devlet kuruluşu” yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 70 bin dolar para cezasına çarptırdı. Amerikan basın kuruluşu Rus makamları tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını belirtiyor.
Rusya Moskova’da bürosu bulunan medya kuruluşuna bu yıl, Rusça yayın bölümlerinde ve bağlantılı kuruluşlarda yayınlanan içeriklerde kendilerini “yabancı ajan’’ olarak tanıtmadığı gerekçesiyle 1 milyon dolar para cezası kesmişti.
Rusya, yabancı ülkelerden fon alan medya kuruluşlarını ürettikleri tüm içeriklere, “yabancı devlet kuruluşu” tarafından üretildikleri etiketi koymalarını zorunlu tutan bir yasal düzenlemeyi hayata geçirmişti.
Rusya’daki izleyici kitlesini hedef alan ve Moskova’nın 2017 yılında “yabancı devlet medyası” olarak tanımladığı servisler, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren uygulama kapsamında, ürettikleri içeriklere tekzip eklemeyi reddetmişti.
Federal hükümetin fonladığı Hür Avrupa Radyosu da Rusya tarafından ülkenin “yabancı devlet kuruluşu” yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.
Son yaşanan gerilim, Ukrayna, Suriye, yaptırımlar ve Kremlin muhalifi Aleksey Navalny’nin cezaevine konulması gibi konular sebebiyle Soğuk Savaştan bu yana en ciddi gerginliğin yaşandığı Washington-Moskova ilişkilerinde var olan krizlere bir yenisini daha ekledi.
Reuters’a konuşan RFE/RL Başkanı Jamie Fly, “Göstergeler bizim ülkeden ayrılmamızı istediklerine işaret ediyor” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Salı günü Amerika’nın Sesi’nin de bağlı olduğu ABD Küresel Medya Dairesi (USAGM) Başkan Vekili Kelu Chao ile görüşmüştü.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, görüşmede Blinken ve Chao, özgür ve bağımsız medyanın dünya genelinde demokratik ilkelerin korunması ve desteklenmesinde oynadığı hayati rol hakkında konuştu.
Blinken görüşmede, Amerika’nın Sesi (VOA), Hür Asya Radyosu (RFA), Hür Avrupa Radyosu (RFE/RL), Küba Yayıncılık Bürosu (OCB) ve Ortadoğu Yayın Ağları (MBN) dahil olmak üzere USAGM’e bağlı kuruluşlara olan güçlü desteğini ifade etti.
Blinken ve Chao, Moskova’nın RFE-RL’yi Rusya’dan çıkarmak ve bağımsız gazeteciliği susturmak için “saldırgan” boyutta etiket zorunlulukları ve cezalar koyduğuna işaret etti.
Açıklamada, “Bu ağların editoryal olarak bağımsız habercilik yapması, bağımsız gazeteciliğin sansürlendiği ya da ifade özgürlüğünün kısıtlandığı veya cezalandırıldığı baskıcı medya ortamına sahip ülkelerde özellikle önem taşıyor” ifadesi kullanıldı.