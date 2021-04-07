Rusya’dan Amerikan Federal Basın Kuruluşuna Ceza

Rusya’da bir mahkeme, Amerika’nın Sesi’nin de bağlı olduğu federal basın kuruluşu Amerika Küresel Medya Dairesi (USAGM) bünyesindeki Hür Avrupa Radyosu’nu (RFE/RL) “yabancı devlet kuruluşu” yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 70 bin dolar para cezasına çarptırdı. Amerikan basın kuruluşu Rus makamları tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını belirtiyor.

Rusya Moskova’da bürosu bulunan medya kuruluşuna bu yıl, Rusça yayın bölümlerinde ve bağlantılı kuruluşlarda yayınlanan içeriklerde kendilerini “yabancı ajan’’ olarak tanıtmadığı gerekçesiyle 1 milyon dolar para cezası kesmişti.

Rusya, yabancı ülkelerden fon alan medya kuruluşlarını ürettikleri tüm içeriklere, “yabancı devlet kuruluşu” tarafından üretildikleri etiketi koymalarını zorunlu tutan bir yasal düzenlemeyi hayata geçirmişti.

Rusya’daki izleyici kitlesini hedef alan ve Moskova’nın 2017 yılında “yabancı devlet medyası” olarak tanımladığı servisler, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren uygulama kapsamında, ürettikleri içeriklere tekzip eklemeyi reddetmişti.