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Rusya'dan Amerika'nın Asya'da Füze Konuşlandırma Planına Tepki

05.08.2019 15:31 | Son Güncelleme

Rusya, Amerika’nın Asya’ya füzeler yerleştirmesi durumunda kendini savunmak için önlemler alacağını kaydetti

Rusya'dan Amerika'nın Asya'da Füze Konuşlandırma Planına Tepki

Rusya, Amerika’nın Asya’ya füzeler yerleştirmesi durumunda kendini savunmak için önlemler alacağını kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov Amerika’nın Asya’da yeni sistemleri konuşlandırmaya başlaması durumunda, bunu dengelemek için, tehditleri bertaraf etmek yönünde adımların atılacağını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Amerikan orta menzilli füzelerinin Asya’da konuşlandırılması gerektiğini savunmuştu.

Savunma bakanı olarak ilk resmi ziyaretini Asya-Pasifik bölgesine düzenlerken Mark Esper, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, bu füzelerin bölgede önemli mesafeler kat edebilecek kapasiteye sahip olduğunu söylemişti.

Başkan Donald Trump Rusya’yla imzalanan, 1988 tarihli Orta Menzilli Kuvvetler Anlaşması’ndan ABD’nin resmen çekildiğini açıklamıştı. ABD çekilme kararına gerekçe olarak Rusya’nın anlaşmayı zaten ihlal ettiğini savunmuştu. Anlaşmaya taraf ülkelerin 500-5500 kilometre menzilli füzeleri konuşlandırması yasaktı.

Esper, “Bu anlaşmanın yükünden kendimizi kurtarmak aynı zamanda kendi çıkarlarımızı gözetmemizi sağladı. NATO müttefiklerimiz de bu konuda aynı görüşte” diye konuşmuştu.

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