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Rusya’dan Amerika’ya İdlib Suçlaması

01.09.2019 22:35 | Son Güncelleme

Rusya, Amerika’yı İdlib’de düzenlediği saldırıyla bölgedeki ateşkesi tehlikeye atmakla suçladı

Rusya’dan Amerika’ya İdlib Suçlaması

Rusya, Amerika’yı İdlib’de düzenlediği saldırıyla bölgedeki ateşkesi tehlikeye atmakla suçladı.

Rusya, Cumartesi günü Amerika’nın düzenlediği saldırıdan Türkiye ve Rusya’ya bilgi verilmediğini belirtti.

Moskova, Amerika’nın düzenlediği hava saldırısını “rasgele” yapılmış bir saldırı olarak niteliyor.

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Cumartesi günü Amerikan güçlerinin Suriye’de İdlib’in kuzeyinde bir tesise düzenlediği saldırıda El-Kaide’nin Suriye’deki lider kadrosunun hedef alındığını belirtmişti.

Açıklamada, operasyonun Amerikan vatandaşlarını, ortaklarını saldırıyla tehdit eden liderleri hedef aldığı kaydedilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının İdlib’deki ateşkesi tehlikeye attığını belirtmişti.

Açıklamada saldırının büyük kayıplar ve yıkıma neden olduğu da belirtilmişti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi hava saldırılarında en az 40 militanın öldüğünü kaydetmişti.

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