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Rusya’dan Amerika’ya Suçlama

24.11.2018 22:38 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika’yı Suriye’de gizli bir gündem takip etmekle suçladı. Lavrov, Amerika’nın gerçek amacının Suriye hükümetini devirmek olduğunu iddia etti

Rusya’dan Amerika’ya Suçlama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika’yı Suriye’de gizli bir gündem takip etmekle suçladı. Lavrov, Amerika’nın gerçek amacının Suriye hükümetini devirmek olduğunu iddia etti.

Lavrov, Amerika’nın Suriye’deki askeri varlığı aracılığla bu ülkede gizli bir gündem takip ettiğini kaydetti.

Lavrov, Amerika’nın Suriye’ye müdahelesinde IŞİD’le savaşa yardımcı olma iddiasında olduğunu hatırlattı ama gerçek amacının Suriye hükümetini devirmek olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı bu açıklamayı resmi bir ziyarette bulunduğu Portekiz’in başkenti Lizbon’da yaptı. Lavrov, “Benim şüphem IŞİD’i Suriye’deki askeri varlığının meşrulaşması adına gerekçe olarak göstermesi” dedi.

Lavrov, “Sesli ilan ettikleri Suriye’de terörizmin kökünü kurutmayla çelişkili şekilde bir başka gizli gündemleri var” dedi.

Suriye'nin kuzeyinde Menbiç'te Amerika'nın 2 bin civarında askeri bulunduğu belirtiliyor.

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