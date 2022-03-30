HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan "Asıl hedef Donbas" açıklaması

Rusya'dan "Asıl hedef Donbas" açıklaması

29.03.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Mikolayiv'deki füze saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Moskova’yı barbarlıkla suçladı.

Rusya'dan "Asıl hedef Donbas" açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise “Asıl hedef Donbas” açıklamasını yaptı.Dün akşam Rivne bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait büyük bir yakıt deposunu hedef alan Rusya’nın, bugün de ülkenin güneyindeki Mikolayiv kentindeki bir kamu binasına füze saldırısı düzenlediği açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy videokonferans aracılığıyla Danimarka parlamentosuna yaptığı konuşmada Mikolayiv’deki füze saldırısında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını söyledi.

“Sergilenen barbarlık, İkinci Dünya Savaşı sırasında tanık olduğumuzdan daha şiddetli” diyen Zelenskiy, Rusya’nın Mariupol kenti işgalini de “insanlığa karşı işlenen bir suç” olarak tanımladı.

Bir liman kenti olan Mikolayiv’deki 9 katlı binanın füze saldırısı sonucunda ortadan delik oluşacak şekilde kısmen yıkıldığı, arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bildiriliyor.

Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim saldırı hakkında yaptığı açıklamada, “Binanın yarısı yerle bir edildi, ofisime girdiler. Bu korkunç, saldırmak için insanların işe gelmesini beklemişler” dedi.

Şoygu: Asıl hedef Donbas

Bu arada Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul’da ilk gün yüz yüze müzakerelerine başlamasının hemen ardından Moskova’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün üst düzey askeri yetkililer ile toplantısında, “Ukrayna operasyonunun ilk aşaması genel hatlarıyla tamamlandı” diyerek, bundan sonraki süreçte artık “asıl hedefe odaklanabileceklerini” söyledi.

Geçen haftalarda kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi edilmekte olduğu yönünde basında hakkında haberler çıkan Şoygu bugünkü toplantıda, “Ukrayna silahlı kuvvetlerinin çatışma yetkinliği ciddi boyutta azaltıldı. Bu, nihai hedef olan Donbas’ın özgürleştirilmesine odaklanılmasına, çabaların bu nihai amaca yönlendirilmesine imkan sağlıyor” dedi.

Şoygu’nun, Rus ordusunun “belirlenen hedeflere ulaşana kadar” operasyona devam edeceğinin altını çizdiği de aktarıldı.

Rus Savunma Bakanının, nihai hedefi “Donbas’ın özgürleştirilmesi” olarak ifade etmesi, Moskova’nın strateji değişikliğine gittiği, Ukrayna’nın tamamını işgal etmek yerine, Donbas ile yetinmeye hazırlandığı değerlendirmelerine yol açtı.

Reuters, AP /DA, BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaş ekonomiyi de vurdu! ATM’lerde nakit para kalmadıSavaş ekonomiyi de vurdu! ATM’lerde nakit para kalmadı
16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Yeni detaylar ortaya çıktı16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Yeni detaylar ortaya çıktı
Son dakika: İstanbul'daki Ukrayna - Rusya görüşmesinden sonra ilk açıklama! 'Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var'Son dakika: İstanbul'daki Ukrayna - Rusya görüşmesinden sonra ilk açıklama! 'Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var'
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Yeni detaylar ortaya çıktı

16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Yeni detaylar ortaya çıktı

İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...

İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...

Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür! 'Durumu çözme çabaları için müteşekkiriz'

Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür! 'Durumu çözme çabaları için müteşekkiriz'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.