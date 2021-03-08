Rusya’dan Aşıları Karalama Kampanyası

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Joe Biden yönetiminin Rus istihbarat servislerinin Moderna ve Pfizer’in Corona virüsü aşılarına gölge düşürme çabalarını dikkatle izlediğini bildirdi.

Psaki, ABD yönetiminin bu çabaların farkında olduğunu, bunları dikkatle izlediğini ve gerekli adımları atmakta olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biriyse ABD’nin şu ana kadar Rus istihbarat servisleri tarafından yönetilen üç online yayını tespit ettiğini bildirdi. Açıklamada bu yayınların amacının Moderna ve Pfizer’in aşılarına gölge düşürmek olduğu belirtildi.

Beyaz Saray basın sözcüsü Psaki de bu yayınların çeşitli konularda dezenformasyon yaydığını kaydetti. Psaki’ye göre dezenformasyon konularının arasında Moderna ve Pfizer’in aşılarının yanı sıra uluslararası örgütler, askeri çatışmalar, protestolar ve diğer bölücü konular da var.

Rusya kaynaklı olduğu sanılan bu online kampanya konusunda ilk haberi Pazar günü Wall Street Journal yapmıştı. Kremlin sözcüsü ise gazeteye yaptığı açıklamada Rusya’nın aşılarla ilgili yanlış haber yaydığını yalanlamıştı.