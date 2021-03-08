Rusya’dan Aşıları Karalama Kampanyası

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Joe Biden yönetiminin Rus istihbarat servislerinin Moderna ve Pfizer’in Corona virüsü aşılarına gölge düşürme çabalarını dikkatle izlediğini bildirdi.
Psaki, ABD yönetiminin bu çabaların farkında olduğunu, bunları dikkatle izlediğini ve gerekli adımları atmakta olduğunu kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biriyse ABD’nin şu ana kadar Rus istihbarat servisleri tarafından yönetilen üç online yayını tespit ettiğini bildirdi. Açıklamada bu yayınların amacının Moderna ve Pfizer’in aşılarına gölge düşürmek olduğu belirtildi.
Beyaz Saray basın sözcüsü Psaki de bu yayınların çeşitli konularda dezenformasyon yaydığını kaydetti. Psaki’ye göre dezenformasyon konularının arasında Moderna ve Pfizer’in aşılarının yanı sıra uluslararası örgütler, askeri çatışmalar, protestolar ve diğer bölücü konular da var.
Rusya kaynaklı olduğu sanılan bu online kampanya konusunda ilk haberi Pazar günü Wall Street Journal yapmıştı. Kremlin sözcüsü ise gazeteye yaptığı açıklamada Rusya’nın aşılarla ilgili yanlış haber yaydığını yalanlamıştı.
Psaki, “Bu dezenformasyon kampanyasıyla elimizdeki tüm araçlarla mücadele edeceğiz. Rusya’nın dezenformasyon taktiklerine ve yaklaşımına aşinayız” diye konuştu. Psaki, Başkan Joe Biden yönetiminin her fırsatta aşıların güvenilir olduğu konusunda halkı ikna etmeye devam edeceğini bildirdi.
Rusya’nın dezenformasyon kampanyası ABD ve diğer ülkelerin piyasaya rekor sürede çıkan Pfizer/BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson aşılarıyla vatandaşlarını aşılamak için yarıştıkları sırada gündeme geldi. ABD’de aşılara olan güvenin düşük olduğunu gösteren çalışmaların ardından Amerikalı yetkililer son aylarda aşı konusundaki tereddütlerle mücadele için çalışıyor.
Anketten her 3 Amerikalı'dan birinin, kesinlikle ya da büyük olasılıkla Corona virüsü aşısı yaptırmayacağını söylediği sonucu çıkmıştı.
Uzmanların tahminlerine göre Corona virüsüne karşı toplumsal bağışıklık kazanmak için nüfusun yüzde 80 ile 85'inin aşılanması gerekiyor. Böylelikle yeterli sayıda kişi hastalıktan korunmuş ve virüs, enfeksiyona yol açacak ortam bulamamış olacak.
Biden yönetimiyse aşıya karşı güvensizlikle mücadele için eğitim kampanyası başlatmaya hazırlanıyor.
Biden 26 Şubat’ta yaptığı açıklamada “Aşıların güvenilir ve etkili olduğu konusunda halkı eğitmek için büyük bir kampanya başlatacağız” demiş, “Toplumun her kesiminden liderleri Amerikalılar’ın hepsini aşı olmaları için eğitmeleri ve cesaretlendirmeleri amacıyla bir araya getireceğiz” diye konuşmuştu.
Aşıya talep fazla olsa da yetkililer özellikle azınlık toplulukları arasında aşıyla ilgili kaygıların gelecek aylarda toplumun büyük kısmının aşılanması hedefine gölge düşürmesinden endişe ediyor.