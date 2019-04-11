HABER

Rusya’dan Assange mesajı: "Demokrasiye darbe indirildi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 18:14 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 7 yıldır Londra’daki Ekvador konsolosluğunda yaşayan Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın konsolosluktan çıkarılarak gözaltına alınmasını demokrasiye indirilen bir darbe olarak yorumladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın Londra hükümeti tarafından tutuklanması hakkında açıklamada bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 7 yıldır Londra’daki Ekvador konsolosluğunda yaşayan Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın konsolosluktan çıkarılarak gözaltına alınmasını demokrasiye indirilen bir darbe olarak yorumladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın Londra hükümeti tarafından tutuklanması hakkında açıklamada bulundu. Assange’nin tutuklanmasını zorbalık olarak nitelendiren Zaharova, “Assange’a yapılanlar sadece bugünden ibaret değil. Genel olarak kendisine yapılan zulüm, insanlık dışı muamele ve tacizler tümüyle ifade özgürlüğüne ve kamuoyunu bilgilendirme gibi haklara aykırıdır. Bu gazeteciliğe yapılan bir darbedir. Bu şekilde demokrasiye darbe indirildi. Başka türlü bir değerlendirme yapamıyorum” dedi.
Wikileaks’i kurarak başta ABD olmak üzere birçok ülkenin sırlarını kamuoyuna açtığı gerekçesiyle yıllardır takip edilen ve 7 yıldır Londra’daki Ekvador konsolosluğunda yaşayan aynı zamanda Ekvador vatandaşlığı alan Jullian Assange, Londra’da polisin büyükelçiliğe yaptığı baskınla gözaltına alındı. Assange daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

PARTNEREski eşi 1 Milyon TL borç taktı! Eski eşi 1 Milyon TL borç taktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her darbe çok ciddi bir kan kaybıdırCumhurbaşkanı Erdoğan: Her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır
KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Tatar: "Kıbrıs’ın Türkiye’den kopmasına asla müsaade etmeyeceğiz"KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Tatar: "Kıbrıs’ın Türkiye’den kopmasına asla müsaade etmeyeceğiz"

En Çok Okunan Haberler

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki darbeyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan Sudan'daki darbeyle ilgili ilk açıklama

Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

Fatih Erbakan haciz gönderdi, Saadet Partililer polisle tartıştı

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

DSP'li meclis üyeleri AK Parti'ye geçti

DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler!

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.