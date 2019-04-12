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Rusya’dan Assange’ın tutuklanmasına eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:03 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: - "(Assange’nin tutuklanması) Basın özgürlüğü ve medyanın dokunulmazlığı ideallerine kesinlikle uygun değildir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın tutuklanmasının basın özgürlüğü ve medyanın dokunulmazlığı ideallerine aykırı olduğunu söyledi.

Peskov, gazetecilere Assange’nin Ekvador’un Londra Büyükelçiliğinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanması ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Moskova’nın Assange’ın bütün yasal haklarının korunacağını umduğunu belirten Peskov, "Aslında, o (Assange) yargılamaya maruz kalan bağımsız bir bilgi kaynağıdır. Elbette, bizim bakış açımıza göre bu, basın özgürlüğü ve medyanın dokunulmazlığı ideallerine kesinlikle uygun değildir. Bu yüzden Assange’ın bütün yasal haklarının gözetileceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Wikileaks kurucusu Julian Assange 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde dün gözaltına alınmış, ardından da kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etme ve ABD'nin iade talebi çerçevesinde tutuklanmıştı.

Assange’nin kurduğu Wikileaks 2010 yılında, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Julian Assange Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

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