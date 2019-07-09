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Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 17:47 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev: "Diğer ülkeler yükümlülüklerini yerine getirmezken Tahran'ın kazanım elde etmeden nükleer anlaşmayı tek taraflı uygulaması beklenemez" - İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani: "İran, bölgedeki istikrarsızlığı önlemek için siyasi ve savunma tedbirlerini almaya ve çıkarlarını ve güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecek"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeden, İran'dan anlaşmayı tek taraflı sürdürmesinin beklenemeyeceğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Tahran'da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya geldi.

Batı Kudüs'te 25 Haziran'da düzenlenen ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesiyle ilgili İran tarafını bilgilendirmek için Tahran'a geldiği belirtilen Lavrentiev, zirvede İran'ı stratejik ve dost ülke olarak gördüklerini ABD ve İsrailli yetkililere açıkça ilettiklerini belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik "maksimum baskı" siyasetine karşı çıktıklarını aktaran Lavrentiev, "İran'ın rolü ve çıkarları göz önünde bulundurulmadan bölgede kalıcı barışın sağlanması mümkün olmaz." ifadelerini kullandı.

Lavrentiev, ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle akıbeti belirsiz hale gelen nükleer anlaşma konusunda ise şunları kaydetti:

"Diğer ülkeler yükümlülüklerini yerine getirmezken Tahran'ın kazanım elde etmeden nükleer anlaşmayı tek taraflı uygulaması beklenemez."

- "Rusya'nın tutumunu takdir ediyoruz"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ise ABD'nin Orta Doğu'da daha fazla silah satabilmek için bölgedeki istikrarsızlığı artırmaya çalıştığını ifade ederek, "İran, bölgedeki istikrarsızlığı önlemek için siyasi ve savunma tedbirlerini almaya ve çıkarlarını ve güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecek." dedi.

İran ve Rusya arasındaki ilişkileri stratejik olarak niteleyen Şemhani, Rusya'nın; nükleer anlaşma, İran hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait insansız hava aracının düşürülmesi, İran'ın Suriye'deki varlığı ve İngiltere'nin İran petrolünü taşıyan petrol tankerine yönelik deniz korsanlığı gibi konulardaki tutumunu takdir ettiklerini sözlerine ekledi.

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İRAN Rusya

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