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Rusya'dan Avusturya'ya "protesto" notası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 20:26 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı: - "(Avusturyalı askerin Rusya'ya istihbarat sağladığı iddiası) Avusturya, Rusya ile doğrudan temasa geçmek yerine, basın yoluyla sansasyonel bilgiler sağlama yoluna gitmiştir" - "Kanıt olmadan sadece şüpheyi temel alan söz konusu yaklaşım, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin karmaşık hale gelmesine neden olmuştur"

Rusya Dışişleri Bakanlığının, Avusturyalı emekli bir askerin Rusya'ya casusluk yaptığı iddialarına ilişkin açıklamaları nedeniyle Avusturya'ya protesto notası verdiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avusturyalı yetkililerin Rusya'ya yönelik açıklamaları nedeniyle, Avusturya'nın Moskova Büyükelçisinin, Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Avusturya'nın, söz konusu "istihbarat" iddialarına ilişkin Rusya ile doğrudan irtibata geçmemesinin, şaşkınlıkla karşılandığı vurgulanan açıklamada, "Avusturya, Rusya ile doğrudan temasa geçmek yerine, basın yoluyla sansasyonel bilgiler sağlama yoluna gitmiştir. Kanıt olmadan sadece şüpheyi temel alan söz konusu yaklaşım, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin karmaşık hale gelmesine neden olmuştur." ifadesine yer verildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bugün yaptığı açıklamada, ordudan emekli bir subayın, 90'lı yılların başından bu yana Rusya gizli servisine casusluk yaptığına ilişkin şüphelerin olduğunu söylemişti.

Avusturya Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Emekli askerin söz konusu dönemde Rusya'dan 300 bin avroluk ödeme aldığı öne sürülüyor.

Rusya'nın, Avrupa Birliği (AB) nezdinde ilişkilerinin en iyi olduğu ülkeler arasında yer alan Avusturya'nın, bu iddialar neticesinde atacağı adımların iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyebileceği belirtiliyor.

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