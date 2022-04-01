Rusya’dan Ayçiçeği Tohumuna İhracat Yasağı

Rusya ayçiçeği tohumu ihracatını Ağustos ayının sonuna kadar yasakladı.Rusya Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yine aynı dönemde, kıtlığı önlemek ve fiyatlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için, ayçiçeği yağına da ihracat kotası uygulanacağını bildirildi.

Ayçiçeği tohumuna getirilen ihracat yasağı 1 Nisan’dan 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Ayçiçeği yağına 15 Nisan'dan Ağustos sonuna kadar 1,5 milyon tonluk ihracat kotası uygulanacak. Ayçiçeği unu için de 700 bin tonluk ihracat kotası getiriliyor.

Ukrayna ve Rusya, dünyanın en büyük ayçiçeği yağı üreticileri, en büyük müşterilerinden biri de Hindistan.

Rusya Tarım Bakanlığı’nın açıklamasında, "Ayçiçeği yağı ve tohum fiyatlarının küresel piyasalarda keskin artışı sebebiyle, şu anda Rus ürününe artan bir talep olduğu" ifade edildi.

Uzmanlar, Hindistan pazarında yağ fiyatlarının Ukrayna'dan gelen tedariğin durmasının ardından yükseldiğini ve Nisan ayında rekor bir fiyata 45 bin ton Rus ayçiçeği yağı satın almak üzere anlaşma yapıldığını belirtiyor.

Tarım Bakanlığı, Moskova'nın, ülkedeki arz istikrarını korumak için ayçiçeği yağı ihracat kotaları belirlemesi gerektiğini kaydetti. Rusya, Ukrayna krizi nedeniyle Batı’nın uyguladığı yaptırımlara karşı gıda pazarını korumak için bu önlemleri alıyor.

Bakanlık açıklamasında, "Bu önlemler dizisi, Rusya'da sosyal açıdan önemli ürünlerin hammadde eksikliği ve maliyetlerindeki keskin artışlar olasılığını ortadan kaldıracak" denildi.

