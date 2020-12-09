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Rusya'dan Azerbaycan'a domates yasağı

09.12.2020 17:03 | Son Güncelleme:
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Rusya'dan Azerbaycan'a domates yasağı

Rusya, Azerbaycan'dan yasaklı pestisitler bulunduğu gerekçesiyle domates alımını yasaklıyor.

Analistler, yasağın Bakü'de askeri geçit töreninin gerçekleştiği gün yürürlüğe girdiğine dikkat çekiyor.Rusya'da tarım ürünlerini denetleyen kurum olan Rosselhoznadzor, Azerbaycan'dan domates ithalatının, sevk edilen domateslerde pestisit (zararlı tarım ilaçları) bulunduğu gerekçesiyle 10 Aralık'tan itibaren durdurulacağını duyurdu. Açıklamada pestisitlerin yayılmasını önlemek için yasağın gerekli olduğu vurgulandı.

Domates ithal yasağı, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer nedeniyle başkent Bakü'de Türk askerleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla askeri geçit tören düzenlediği gün yürürlüğe girmiş olacak.

Domates yasağını "Rusya'nın Azerbaycan'ın zafer törenine verdiği bir yanıt" olarak değerlendiren Bakü Ekonomi Araştırmaları Merkezi'nden Gubad İbadoğlu, geçit töreninde Azerbaycan'ın Ermeni ordusundan ele geçirdiği askeri teçhizatların da sergileneceğini ve bunların önemli bir bölümünün de Rus yapımı olduğuna dikkat çekti. İbadoğlu, törenin bu nedenle Rus askeri endüstrisini gözden düşüreceği değerlendirmesini yaptı.

Rus kaynaklarına göre ülkenin dışardan domastes ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan Azerbaycan, Rusya'nın en büyük domates tedarikçisi konumunda bulunuyor. Domates, ihracatının büyük bir bölümünü petrol ürünleriyle yapan Azerbaycan'ın ise yurt dışına sattığı malların yüzde 1'ini oluşturuyor.

Rusya, Suriye sınırında 2015 yılında Türkiye tarafından bir Rus askeri jetinin düşürülmesi sonrasında da Türkiye'den domates alımını durdurmuştu.

AFP / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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