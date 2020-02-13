Rusya'dan Bahçeli için Türkiye'ye uyarı

Moskova, MHP lideri Bahçeli'ye işaret edilerek Türkiye'de Suriye'deki olaylarla ilgili yapılan açıklamalarda provokasyondan kaçınılmasını istedi.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye'ye provokatif açıklamalarda bulunulmaması uyarısı geldi. Bakanlık, Türkiye'yi "Suriye'deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalarda provokasyon yapmaktan ve İdlib'de tansiyonu yükseltmekten kaçınmaya" çağırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı Suriye açıklamalarına dikkat çeken Bakanlık, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortağının Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden Rusya ve Suriye hükümetlerini sorumlu tutmasının anlaşılmaz bir yorum" olduğu vurgulandı.

MHP lideri ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de 5 Türk askerinin daha hayatını kaybetmesinin ardından geçen Salı günü partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamada Rusya ve Suriye'ye sert tepki göstermiş ve "Katil Esad defolup gidesiye kadar yüreğimiz soğumayacaktır. Esad katildir, husumetin kaynağıdır. Hem Suriye hem Türkiye'yi eş zamanlı idare etmeye çalışan Rusya iyi niyetli değildir. Hükûmetin Rusya ile ilişkilerini gözden geçirmesi samimi dileğimizdir" demişti.