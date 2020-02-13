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Rusya'dan Bahçeli için Türkiye'ye uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 20:10 | Son Güncelleme

Rusya'dan Türkiye'ye yeni bir uyarı daha geldi.

Rusya'dan Bahçeli için Türkiye'ye uyarı

Moskova, MHP lideri Bahçeli'ye işaret edilerek Türkiye'de Suriye'deki olaylarla ilgili yapılan açıklamalarda provokasyondan kaçınılmasını istedi.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye'ye provokatif açıklamalarda bulunulmaması uyarısı geldi. Bakanlık, Türkiye'yi "Suriye'deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalarda provokasyon yapmaktan ve İdlib'de tansiyonu yükseltmekten kaçınmaya" çağırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı Suriye açıklamalarına dikkat çeken Bakanlık, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortağının Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden Rusya ve Suriye hükümetlerini sorumlu tutmasının anlaşılmaz bir yorum" olduğu vurgulandı.

MHP lideri ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de 5 Türk askerinin daha hayatını kaybetmesinin ardından geçen Salı günü partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamada Rusya ve Suriye'ye sert tepki göstermiş ve "Katil Esad defolup gidesiye kadar yüreğimiz soğumayacaktır. Esad katildir, husumetin kaynağıdır. Hem Suriye hem Türkiye'yi eş zamanlı idare etmeye çalışan Rusya iyi niyetli değildir. Hükûmetin Rusya ile ilişkilerini gözden geçirmesi samimi dileğimizdir" demişti.

Suriye'nin resmen olmasa bile Rusya'nın fiili sömürge ülkesi haline geldiğini, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın "yularının Moskova'ya bağlandığını" kaydeden Bahçeli, sözlerini "Türk milleti gerekirse, artık başka bir seçenek de görülmezse Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmelidir. Diyorum ki, yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad" şeklinde sürdürmüştü.

Sevkiyat devam ediyor

Rusya dün de yaptığı açıklamada Türkiye'nin İdlib'e takviye güç göndermeyi sonlandırmasını istemişti. Ancak bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaptığı bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre TSK'dan gönderilen çok namlulu roketatarlar da Suriye sınırına konuşlandırıldı.

NATO savunma bakanlığı toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'de İdlib'le ilgili konuşan Savunma Bakanı Hulusi Akar da bölgeye takviye birlikler gönderdiklerini doğrulayarak "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır. Takviye edilen gözlem noktalarımız sahadaki durumun gözlenmesinde önemli rol oynamaya devam edecek" dedi.

Ermeni soykırımı kararı

Öte yandan Suriye parlamentosunda da 1915 yılında Osmanlı döneminde Ermenilerin öldürülmesini soykırım olarak tanıyan bir kararı onayladı. Kararda "bu suçu yalanlayan ve tarihi gerçekleri çarpıtan her tür girişimin" kınandığı belirtiliyor. Suriye parlamentosunun sözcüsü Hammudah Sabbah, "Suriye'nin şu anda Türkiye'nin saldırganlığı altında olduğunu" belirterek "Erdoğan'ın atalarının işlediği çirkin suçları içten bir acıyla hatırlıyoruz" şeklinde konuştu.

dpa,Reuters,DHA/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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