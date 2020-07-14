Rusya’dan Bakü ve Erivan’a arabuluculuk teklifi

Rusya’dan Ermenistan ve Azerbaycan’a "itidal" çağrısı geldi. "Ermenistan - Azerbaycan sınırındaki çatışmaya ilişkin derin bir endişe duyuyoruz" diyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'nın iki tarafı da itidale davet ettiğini söyledi.

Sözcü, "Minsk Grubu'nun eş başkanı olan Rusya’nın arabuluculuk konusunda çaba göstermeye de hazır olduğunu" söyledi. Bu grup, 1992 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununa yönelik barışçıl bir çözümü teşvik etmek için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından kurulmuştu.

İki üst düzey Azeri ordu mensubu hayatını kaybetti

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Pazar günü başlayan çatışmalarda bugün de 7 Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, çatışmalarda hayatını kaybedenler arasında bir tümgeneralle, bir albayın da bulunduğunu açıkladı. Böylece hayatını kaybeden Azeri askerlerin sayısı 11’e yükseldi. Veliyev, Ermenistan tarafından 100 askerin öldürüldüğünü öne sürerken Erivan'dan yapılan açıklamada, bugünkü çatışmalarda iki askerin öldüğü kaydedildi.