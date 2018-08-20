HABER

Rusya’dan Batılı Ülkelere Suriye Suçlaması

20.08.2018 19:11 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerika ve diğer Batılı müttefiklerini Suriye’ye yardımı siyasi geçiş süreci koşuluna bağlamakla eleştirdi

Rusya’dan Batılı Ülkelere Suriye Suçlaması

Suriye iç savaşında, sahada Esat rejiminin yanında yer alarak savaşın dengesini değiştiren Rusya, Batılı ülkeleri yardımlar konusunda suçladı. Rusya, Batıyı Suriye’nin yeniden yapılanmasına yönelik BM yardımını bloke etmek ve mültecilerin dönüşünü engellemekle suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil ile yaptığı görüşme sonrasında konuştu ve Suriye’nin 7 yıldır devam eden iç savaş sonrasında yeniden yapılandırılması için Amerika’nın yardımda bulunmayı reddetmesinin Suriyeliler’in evlerine dönmelerine engel teşkil edeceğini savundu.

Rusya, Esat rejimine verdiği destekle, rejimin ülke genelinde kontrolu büyük ölçüde geri almasını sağlamıştı. Moskova yönetimi rejim karşıtı grupları destekleyen Batılı ülkelere Suriye’de yeniden yapılanma çabalarına maddi destek verme çağrısında bulunuyor, verilecek desteğin Avrupa’ya mülteci akınını da azaltacağını savunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerika ve diğer Batılı müttefiklerini Suriye’ye yardımı siyasi geçiş süreci koşuluna bağlamakla eleştirdi. Hatta bu ülkeleri BM’ye Suriye’de yeniden yapılandırma çalışmalarından uzak durması konusunda baskı yapmakla suçladı.

Lavrov, Birleşmiş Milletler’e bağlı UNESCO’nun da Suriye’nin Palmira kentinde arkeolojik alanların yeniden yapılanması sürecinde neden yavaş davrandığını inceleyeceklerini belirtti. Lavrov, BM Genel Sekreterliği Siyasi İşler Dairesi’nin Suriye’de siyasi çözüm olmadıkça ülkedeki yeniden yapılanma çalışmalarına katılımı açıkça yasakladığını iddia etti. Rus bakan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde buna güçlü şekilde tepki gösterdiğini belirtti.

Lavrov, “Bir grup ülkenin bağımsız olması beklenen uluslararası örgütlerin sekreterliklerini manipüle etmesi kabul edilemez. BM bütün ülkeler için eşitlik prensibi temelinde kuruldu. Batılı ortaklarımıza bu ilkeye dönmeleri ve uluslararası örgütleri sömürü malzemesi yapmamaları çağrısında bulunuyorum” sözleriyle sert çıktı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi geçtiğimiz hafta “Beş milyondan fazla mültecinin evlerine dönebilmesi olasılığını konuşmak için henüz erken” yorumunda bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu yorumu da eleştirdi. “BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Batılı ülkelerin bir uzantısı” olmaması gerektiğini savundu.

Larvov, Suriye’nin güneydoğusunda Amerikan askeri danışmanlarının da konuşlu olduğu El Tanif yakınlarında El Kaide militanlarının, Suriyeli mültecilerin Ürdün’den dönmesini engellemek amacıyla saldırılar düzenlediğini savundu.

Bir milyondan fazla Suriyeli mültecinin bulunduğu Lübnan’ın Dışişleri Bakanı Gibran Bassil de Rusya’nın mültecilerin evlerine dönmesi yönündeki çabalarına tamamen destek verdiğini söyledi. Bassil, “Lübnan olarak Suriye’de siyasi çözümle bağlantılandırmadan, mültecilerin ülkelerine hızlı ve güvenli şekilde dönmelerine destek veriyoruz. Suriye’de koşullar artık değişti. Çok sayıda bölge artık güvenli. Bu nedenle de mültecilerin artık kalmaları için bir sebep yok” ifadelerini kullandı. Lübnan Dışişleri Bakanı, Rusya’nın mültecilerin evlerine dönebilmesi için başlattığı girişimlere destek vermek üzere ülkesinin Suriye ile de irtibatta olacağını vurguladı.

PARTNERTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyorTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyor
Eski CIA Başkanı: ‘Trump’a Dava Açabilirim’Eski CIA Başkanı: ‘Trump’a Dava Açabilirim’
Ankara Valiliği: "ABD Büyükelçiliği'ne saldırı şüphelisi iki kişi yakalandı"Ankara Valiliği: "ABD Büyükelçiliği'ne saldırı şüphelisi iki kişi yakalandı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Deniz Bezek kazada hayatını kaybetti

'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Deniz Bezek kazada hayatını kaybetti

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

İlginizi Çekebilir

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'tan flaş İsrail iddiası!

Trump'tan flaş İsrail iddiası!

Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin ekonomik yardıma ihtiyacı yok!

Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin ekonomik yardıma ihtiyacı yok!

'NATO, Türkiye'yi kapı dışarı etmeli' sözlerine sert yanıt!

'NATO, Türkiye'yi kapı dışarı etmeli' sözlerine sert yanıt!

Irak'ta askeri uçak dütşü! Ölü ve yaralı askerler var

Irak'ta askeri uçak dütşü! Ölü ve yaralı askerler var

Asya Oyunları'nda 'seks işçileriyle birlikte olan' Japon basketbolcular geri gönderildi

Asya Oyunları'nda 'seks işçileriyle birlikte olan' Japon basketbolcular geri gönderildi

Donald Trump'tan eşi Melania'ye 'boşanma' tehdidi!

Donald Trump'tan eşi Melania'ye 'boşanma' tehdidi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.