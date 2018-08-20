Rusya’dan Batılı Ülkelere Suriye Suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerika ve diğer Batılı müttefiklerini Suriye’ye yardımı siyasi geçiş süreci koşuluna bağlamakla eleştirdi. Hatta bu ülkeleri BM’ye Suriye’de yeniden yapılandırma çalışmalarından uzak durması konusunda baskı yapmakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil ile yaptığı görüşme sonrasında konuştu ve Suriye’nin 7 yıldır devam eden iç savaş sonrasında yeniden yapılandırılması için Amerika’nın yardımda bulunmayı reddetmesinin Suriyeliler’in evlerine dönmelerine engel teşkil edeceğini savundu.

Lavrov, Birleşmiş Milletler’e bağlı UNESCO’nun da Suriye’nin Palmira kentinde arkeolojik alanların yeniden yapılanması sürecinde neden yavaş davrandığını inceleyeceklerini belirtti. Lavrov, BM Genel Sekreterliği Siyasi İşler Dairesi’nin Suriye’de siyasi çözüm olmadıkça ülkedeki yeniden yapılanma çalışmalarına katılımı açıkça yasakladığını iddia etti. Rus bakan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde buna güçlü şekilde tepki gösterdiğini belirtti.

Lavrov, “Bir grup ülkenin bağımsız olması beklenen uluslararası örgütlerin sekreterliklerini manipüle etmesi kabul edilemez. BM bütün ülkeler için eşitlik prensibi temelinde kuruldu. Batılı ortaklarımıza bu ilkeye dönmeleri ve uluslararası örgütleri sömürü malzemesi yapmamaları çağrısında bulunuyorum” sözleriyle sert çıktı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi geçtiğimiz hafta “Beş milyondan fazla mültecinin evlerine dönebilmesi olasılığını konuşmak için henüz erken” yorumunda bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu yorumu da eleştirdi. “BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Batılı ülkelerin bir uzantısı” olmaması gerektiğini savundu.