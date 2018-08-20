Rusya’dan Batılı Ülkelere Suriye Suçlaması

Suriye iç savaşında, sahada Esat rejiminin yanında yer alarak savaşın dengesini değiştiren Rusya, Batılı ülkeleri yardımlar konusunda suçladı. Rusya, Batıyı Suriye’nin yeniden yapılanmasına yönelik BM yardımını bloke etmek ve mültecilerin dönüşünü engellemekle suçladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil ile yaptığı görüşme sonrasında konuştu ve Suriye’nin 7 yıldır devam eden iç savaş sonrasında yeniden yapılandırılması için Amerika’nın yardımda bulunmayı reddetmesinin Suriyeliler’in evlerine dönmelerine engel teşkil edeceğini savundu.
Rusya, Esat rejimine verdiği destekle, rejimin ülke genelinde kontrolu büyük ölçüde geri almasını sağlamıştı. Moskova yönetimi rejim karşıtı grupları destekleyen Batılı ülkelere Suriye’de yeniden yapılanma çabalarına maddi destek verme çağrısında bulunuyor, verilecek desteğin Avrupa’ya mülteci akınını da azaltacağını savunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerika ve diğer Batılı müttefiklerini Suriye’ye yardımı siyasi geçiş süreci koşuluna bağlamakla eleştirdi. Hatta bu ülkeleri BM’ye Suriye’de yeniden yapılandırma çalışmalarından uzak durması konusunda baskı yapmakla suçladı.
Lavrov, Birleşmiş Milletler’e bağlı UNESCO’nun da Suriye’nin Palmira kentinde arkeolojik alanların yeniden yapılanması sürecinde neden yavaş davrandığını inceleyeceklerini belirtti. Lavrov, BM Genel Sekreterliği Siyasi İşler Dairesi’nin Suriye’de siyasi çözüm olmadıkça ülkedeki yeniden yapılanma çalışmalarına katılımı açıkça yasakladığını iddia etti. Rus bakan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde buna güçlü şekilde tepki gösterdiğini belirtti.
Lavrov, “Bir grup ülkenin bağımsız olması beklenen uluslararası örgütlerin sekreterliklerini manipüle etmesi kabul edilemez. BM bütün ülkeler için eşitlik prensibi temelinde kuruldu. Batılı ortaklarımıza bu ilkeye dönmeleri ve uluslararası örgütleri sömürü malzemesi yapmamaları çağrısında bulunuyorum” sözleriyle sert çıktı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi geçtiğimiz hafta “Beş milyondan fazla mültecinin evlerine dönebilmesi olasılığını konuşmak için henüz erken” yorumunda bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu yorumu da eleştirdi. “BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Batılı ülkelerin bir uzantısı” olmaması gerektiğini savundu.
Larvov, Suriye’nin güneydoğusunda Amerikan askeri danışmanlarının da konuşlu olduğu El Tanif yakınlarında El Kaide militanlarının, Suriyeli mültecilerin Ürdün’den dönmesini engellemek amacıyla saldırılar düzenlediğini savundu.
Bir milyondan fazla Suriyeli mültecinin bulunduğu Lübnan’ın Dışişleri Bakanı Gibran Bassil de Rusya’nın mültecilerin evlerine dönmesi yönündeki çabalarına tamamen destek verdiğini söyledi. Bassil, “Lübnan olarak Suriye’de siyasi çözümle bağlantılandırmadan, mültecilerin ülkelerine hızlı ve güvenli şekilde dönmelerine destek veriyoruz. Suriye’de koşullar artık değişti. Çok sayıda bölge artık güvenli. Bu nedenle de mültecilerin artık kalmaları için bir sebep yok” ifadelerini kullandı. Lübnan Dışişleri Bakanı, Rusya’nın mültecilerin evlerine dönebilmesi için başlattığı girişimlere destek vermek üzere ülkesinin Suriye ile de irtibatta olacağını vurguladı.
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