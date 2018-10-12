Rusya'dan Batı'ya: Beyaz Baretlileri İdlib'den çıkarın

Rus temsilci, Batı destekli sivil savunma ekibini "terörist" diye nitelendirerek Suriye'den çıkarılmalarını istedi.Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde düzenlenen bir kapalı toplantıda Rus ve Batılı diplomatlar arasında, Suriye'de faaliyet gösteren sivil savunma ekibi Beyaz Baretliler konusunda gerginlik yaşandığı bildirildi. AFP haber ajansı, toplantıya katılan diplomatlara dayandırdığı haberinde Rus elçinin toplantıda Beyaz Baretlileri bir tehdit olarak nitelediği ve Batılı ülkelere Beyaz Baretliler'i Suriye'den çıkarması için çağrıda bulunduğu bildirildi.

Rus elçinin özellikle Beyaz Baretlilerin yoğun faaliyet gösterdiği İdlib'e işaret ederek "Teröristler çıkarılmalı. Uygar bir toplumda bulunmaları doğru bir fikir değil" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Yaygın olarak Beyaz Baretliler adıyla bilinen "Suriye Sivil Savunması" kuruluşu, çoğunlukla muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerde faaliyet gösteriyor. Türkiye sınırındaki İdlib, Suriye'de muhaliflerin elinde kalan son vilayet. Rusya, geçmişte de Beyaz Baretliler'in Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu, hatta Suriye rejimine yönelik kimyasal saldırı suçlamalarına dayanak oluşturacak "mizansenlerde" kullanıldığını iddia etmişti.