Rusya’dan Batı’ya ‘’Haydutluk’’ Suçlaması

Moskova, Batı'nın Ukrayna'daki çatışma nedeniyle ekonomik ilişkileri keserek bir haydut gibi davrandığını savundu. Kremlin, dünyanın ABD ve Avrupa’dan çok daha büyük olduğunu ve bu yüzden Rusya'nın da izole edilemeyecek kadar büyük olduğunu kaydetti.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Batı'nın Rusya'ya karşı “ekonomik haydutluk” yaptığını ve buna karşılık vereceklerini söyledi. Peskov, nasıl bir karşılık verileceği konusunda ayrıntı vermedi; ancak bunun Rusya'nın çıkarlarına uygun olacağını belirtti.

Peskov, “Anlayacağınız üzere, ekonomik haydutluğa karşılık uyumlu bir yanıt olmalı” dedi.

Yabancı şirketlere mesaj

Bu durumun, Rusya'nın izole olduğu anlamına gelmediğini de söyleyen Peskov, “Dünya, Avrupa ve Amerika için bir ülkeyi, hatta Rusya kadar büyük bir ülkeyi izole edemeyecek kadar büyük. Dünyada daha birçok ülke var” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, komşusunu silahsızlandırmayı amaçlayan ve "özel bir askeri operasyon" olarak adlandırdığı Ukrayna işgali, bir dizi yaptırımı tetikledi. Ayrıca Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı büyük şirketlerin Rus pazarından çıkmasına yol açtı.

Ülkedeki operasyonlarını durduran yabancı şirketlerin bir gün Rusya'ya döneceklerini söyleyen Peskov, ancak bazılarının yerlerini başkalarının aldığını görebileceklerini belirtti.

Peskov, “Yatırım için cazip olmak Rusya’nın işine gelir. Evet, şimdi yatırım için cazip olmaktan bahsedebileceğimiz bir zaman değil, ancak zaman hızla değişiyor” dedi.

Bilgi harbine karşı yasa

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Cuma günü imzaladığı, Rus ordusunun itibarını zedeleyenlere yönelik cezaları sertleştirmeyi hedefleyen yasa hakkındaki bir soruya ise Peskov, bu tür yasalara uyulması gerektiği yanıtını verdi.

Rusya'nın Batı'nın başlattığı eşi görülmemiş bir bilgi harbiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Peskov, yasanın buna cevaben olağanüstü bir durumda acil bir şekilde çıkarıldığını söyledi.

‘’Diyalog kanalları mevcut’’

Kremlin sözcüsü, Moskova ile Washington arasındaki diyalog kanallarının hala var olduğunu da kaydetti. Peskov, ABD’nin Rusya'nın petrol ve gaz ihracatına yaptırım uygulaması halinde bunun dünya enerji piyasalarında önemli bir sarsıntıya yol açacağını söyledi.

Rusya Görüşmeler Konusunda İyimser Değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Cumartesi günü Ukrayna’daki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin açıklamalarını öfkeli olarak değerlendirdi.

Lavrov, Zelenski’nın açıklamalarının Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen görüşmelerin kaderi hakkında iyimserlik yaratmadığını söyledi.

Lavrov özellikle, Zelenski’nin Cuma günü NATO’nun, Rus füzelerini ve Ukrayna hava sahasını kullanan savaş uçaklarını engelleyerek çatışmaya müdahale etmeyi reddetmesini sert şekilde eleştirmesine değindi.

Rus Dışişleri Bakanı, ‘’Sorum şu: NATO'nun umduğu gibi kendi adına müdahale etmemesine çok üzüldüyse, o zaman anlaşmazlığı görüşmeler yoluyla değil, NATO'yu tüm bunlara dahil ederek mi çözmeyi umuyor?" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba daha önce, Lavrov ile görüşmelere ancak bu görüşmelerin “bir anlam ifade etmesi” şartıyla açık olduğunu söylemişti.

Öte yandan Lavrov, daha önce kararlaştırılan insani yardım koridorları aracılığıyla Mariupol kentinden sivillerin tahliyesine, Ukrayna makamlarının izin vermeyebileceğine dair bilgiler olduğunu ve Rusya'nın bunları kontrol ettiğini söyledi.

