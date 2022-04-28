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Rusya'dan Batı'ya: Sabrımızı daha fazla sınamayın

28.04.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin, Ukrayna'nın Rus ikmal hatlarına saldırmasının meşru olacağı yönündeki çıkışına Rusya'dan "Sabrımızı daha fazla sınamaya kalkmayın" yanıtı geldi.

Rusya'dan Batı'ya: Sabrımızı daha fazla sınamayın

Ukrayna üzerinden Batı ile Rusya arasında yaşanan kriz, askeri gerilim noktasına doğru ilerliyor. İngiltere'nin, Ukrayna'nın Rus lojistik hatlarına saldırmasının meşru olacağı yönündeki çıkışına Rusya'dan sert tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Batı açıkça Kiev'i Rusya'ya saldırmaya teşvik ediyor. NATO ülkelerinden alınan silahlar da kullanılarak. Sabrımızı daha fazla sınamaya kalkmanızı tavsiye etmem" açıklamasında bulundu. Zakharova, İngiltere'den Salı günü gelen benzer bir açıklamaya atıfla, "Bu İngiliz mantığından yola çıkıldığında, teorik olarak Rusya’nın da, İngiltere gibi Ukrayna’ya silah sevkiyatı ile ilişkili NATO ülkelerindeki hedefleri vurabileceğini" kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığının Salı günü yaptığı açıklamayı hatırlatan Zakharova, "Rus topraklarına düzenlenecek her tür saldırının sonuçları olacağı" mesajının ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyinde meydana gelen patlamalar ve bir cephane deposunun yanmasıyla ilgili olarak, bu tür saldırıların devam etmesi durumunda Ukrayna'da Batılı danışmanların da bulunduğu karar alma merkezlerini vuracakları tehdidinde bulunmuştu.

Kremlin: Avrupa'nın güvenliği tehlikede

Kremlin de Perşembe günü başta İngiltere olmak üzere Batılı ülkelere sert tepki göstererek Batı ülkelerinin Ukrayna’ya yönelik ağır silah sevkiyatının, Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı. Batı’yı, Rusya’ya karşı Ukrayna üzerinden vekalet savaşı yürütmekle suçlayan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Ukrayna'ya ve diğer ülkelere aralarında ağır silahların da bulunduğu silahlar pompalamak, Avrupa kıtasının güvenliğini tehlikeye atmak ve istikrarsızlığı provoke etmek anlamına geliyor" dedi.

İngiliz Savunma Bakanı "meşru hedef" demişti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bugün BBC televizyonuna yaptığı açıklamada, Rus işgaline karşı savaşan Ukrayna birliklerinin Rus askerlerinin lojistik hatlarına saldırarak gıda, yakıt ve cephane nakliyatını engellemeye çalışmasının meşru olduğunu dile getirmiş, Ukrayna’nın uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtmişti.

Wallace, "Bu tarz işgallerde, Ukrayna'nın Rus ikmal yollarını hedef almasında olduğu gibi, yapılan saldırılar kendini savunmanın bir parçasıdır. Zira Rus ordusu petrol, gıda ve cephaneden mahrum kalırsa durur ve işgalini devam ettiremez" demişti. İngiltere’nin Ukrayna’ya top sistemleri gönderdiğini ve bunların Ukrayna topraklarına giren Rus birliklerine karşı kullanıldığını dile getiren Wallace, söz konusu silahların menzilinin Rusya’daki hedefleri vurmaya yeterli olmadığını ve Moskova’nın iddia ettiği gibi, İngiliz silahları ile Rusya sınırları içindeki hedeflere ateş açılmış olmasının "olanak dışı" olduğunu kaydetmişti.

İngiltere, Ukrayna Savaşı’nın başlangıcından bu yana Ukrayna’ya en fazla silah yardımı yapan ülkeler arasında yer alıyor.

NATO'dan "desteğe devam" açıklaması

Rusya ve Batı arasında gerilim tırmanırken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bugün açıklamalarda bulundu ve NATO'nun gerekirse Ukrayna’ya daha uzun yıllar destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Bu bağlamda eski Sovyet silahlarının kullanımına uygun eğitim almış olan Ukraynalı askerlere, modern Batı askeri teçhizat eğitimi verilebileceğini kaydeden Stoltenberg, savaşın aylar hatta yıllarca sürebileceğini belirterek "Uzun vadeli olarak hazırlıklı olmalıyız" söyleminde bulundu.

Reuters / ET,BK

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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