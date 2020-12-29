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Rusya'dan Bazı Alman Yetkililere Yaptırım Kararı

29.12.2020 14:16 | Son Güncelleme:
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Rusya'dan Bazı Alman Yetkililere Yaptırım Kararı

Rusya, üst düzey Alman hükümeti yetkililerine ülkeye giriş yasağı getirdi. Söz konusu yaptırım kararının Avrupa Birliği’nin Rus yetkililere dair aldığı yaptırım kararına karşı alındığı belirtiliyor

Rusya, üst düzey Alman hükümeti yetkililerine ülkeye giriş yasağı getirdi. Söz konusu yaptırım kararının Avrupa Birliği’nin Rus yetkililere dair aldığı yaptırım kararına karşı alındığı belirtiliyor.

Avrupa Birliği Ekim ayında aldığı bir kararla, Rus Askeri İstihbarat Birimi yöneticisi Igor Kostyukov ve bir başka Rus yetkiliyi de yaptırım listesine almıştı. Yaptırımın gerekçesi, Alman parlamentosuna yapılan siber saldırı ve Başbakan Angela Merkel’in e-posta mesajlarının çalınmasıydı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, hangi Alman yetkililerin Rusya’ya girişine yasak getirildiğiniyse açıklamadı.

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