Rusya’dan Bazı Yabancı Şirketleri Kamulaştırma Önerisi

Rusya’da iktidar partisinin kıdemli üyelerinden biri, Ukrayna savaşı nedeniyle operasyonlarını faaliyetlerini durduran yabancı şirketlerin, kamulaştırılmaları önerisinde bulundu.

Aralarında Toyota, Nike ve IKEA’nın da olduğu birçok yabancı şirket Kremlin’e Ukrayna savaşını sonlandırması için baskı oluşturmak amacıyla Rusya’daki mağaza ve fabrikalarını geçici olarak kapatmıştı.

Rusya Ukrayna işgalini ‘‘özel askeri operasyon’’ olarak adlandırıyor.

İktidardaki Birleşik Rusya partisinin genel sekreteri Andrey Turçak, partinin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, bu şirketlerin operasyonlarını sonlandırmalarının ‘‘Rusya vatandaşlarına karşı bir savaş’’ olduğunu öne sürdü.

Açıklamada operasyonlarını durduran son şirketler arasında Finlandiyalı gıda şirketleri Fazer, Valio ve Paulig sıralandı. Geçen hafta NATO üyesi olmayan ve Rusya ile sınır paylaşan Finlandiya, ABD ile güvenlik bağlarını güçlendirme kararı almıştı.

Turçak, açıklamasında ‘‘Birleşik Rusya, Ukrayna’daki özel operasyon sırasında Rusya’da faaliyetlerini durduran ve ülkeden çıkan şirketlerin üretim fabrikalarının kamulaştırılmasını önerir’’ ifadelerini kullandı.

Turçak, ‘‘Bu aşırı bir önlem ancak sırtımızdan bıçaklanmayı kabul edemeyiz ve halkımızı koruyacağız. Bu gerçek bir savaş. Rusya’nın tamamına açılmış bir savaş olmasa da vatandaşlarımıza karşı bir savaş. Savaş yasalarıyla uyumlu sert misilleme önlemleri alacağız’’ ifadelerini kullandı.

Paulig şirketinin CEO’su Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada bunun Rusya’dan çekilme planlarını engellemeyeceğini söyledi. Fazer ve Valio ise konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Çikolata, ekmek ve pastane ürünleri üreten Fazer’in St. Petersburg’da üç, Moskova’da ise bir pastanesi var. Şirket Rusya’da yaklaşık 2 bin 300 kişiyi istihdam ediyor.

Rusya’da bir peynir fabrikası olan Valio 400 kişiyi istihdam ederken, Paulig kahve işleme fabrikasında 200 kişiyi istihdam ediyor.

