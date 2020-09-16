Rusya’dan ‘Belarus'taki Protestoları ABD Körüklüyor’ İddiası

Rusya Dış İstihbarat Dairesi Başkanı Sergey Narişkin, ABD'yi, Belarus Cumhurbaşkanı'na karşı düzenlenen ve altı haftadır devam eden protesto eylemlerini kışkırtmakla suçladı.

Belarus'ta protestocular, 9 Ağustos'ta yapılan seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'nun istifasını ve 26 yıldır süren iktidarının sona ermesini istiyor.

Belarus'taki seçimleri hür ve adil olmadığı gerekçesiyle eleştiren ABD ve Avrupa Birliği ise Lukaşenko'ya muhalefetle müzakere masasına oturma çağrısında bulundu. Ancak Lukaşenko bu çağrıyı reddetti.

Rusya Dış İstihbarat Dairesi Başkanı Sergey Narişkin, Rus haber ajansları tarafından yayınlanan açıklamasında, Amerika'nın Belarus'ta muhalefete mali destek sağladığını ve protestocuları cesaretlendirdiğini iddia etti.

Narişkin, Ukrayna ve diğer eski Sovyet devletlerinde sevilmeyen liderlerin devrilmesine katkıda bulunan ve çeşitli renklerle adlandırılan ayaklanmaların "Bir başka 'renk devrimi' sahneleme girişimi anlamına geldiğini, amacının ve görevinin Belarus vatandaşlarının çıkarlarıyla hiçbir ortak paydası olmadığını" öne sürdü.