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Rusya’dan Biden’a "katil" yanıtı

18.03.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Rusya’dan Biden’a "katil" yanıtı

Rusya, ABD Başkanı Biden’ın Putin'e yönelik suçlamalarına yanıt verdi.

Kremlin Sözcüsü, Putin’e "katil" yorumunu yapan Biden’ın açıklamalarını "Çok kötü" olarak nitelendirdi.Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında dün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Peskov, Putin’e ‘katil’ yorumunu yapan Biden’ın açıklamaları için "Çok kötü” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABC televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e "katil" demiş ve Rusya’nın ABD 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları kapsamında, "Bedelini ödeyecek, çok yakında göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Biden’ın açıklamalarına, Kremlin’den yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "ABD Başkanı Biden’ın açıklamaları çok kötü. Bu ifadelere ayrıntılı bir tepki vermeyeceğim. Sadece bunların ABD Başkanı'nın çok kötü açıklamaları olduğunu söyleyeceğim. Biden kesinlikle ülkemizle ilişkileri geliştirmek istemiyor. Ve bundan sonra biz de bu yönde devam edeceğiz" dedi.

Rusya elçisini çağırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sert sözlerinin ardından Moskova, Washington büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Washington'daki Rus Büyükelçisi Anatoli Antonov, ne yapılması gerektiğini ve bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin nereye gideceğini analiz etmek amacıyla istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya davet edildi" denildi.

İstişarelerde ABD ile ilişkilerin içinde bulunduğu "çıkmazın" ve bu durumdan nasıl çıkılacağının ele alınacağı belirtilerek, "İlişkilerin geri dönülmez bir şekilde bozulmasını önlemek istiyoruz" ifadesi kullanıldı.

DW,DHA/TY

© Deutsche Welle Türkçe

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