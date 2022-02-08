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Rusya'dan Bir Askeri Tatbikat Daha

08.02.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus haber ajansları, Rusya lideri Vladimir Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la temaslarından hemen sonra Rusya’nın ülkenin güneyinde yeni bir askeri tatbikata başladığı haberini verdi

Rusya'dan Bir Askeri Tatbikat Daha

Rus haber ajansları, Rusya lideri Vladimir Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la temaslarından hemen sonra Rusya’nın ülkenin güneyinde yeni bir askeri tatbikata başladığı haberini verdi.

Ajansların geçtği bilgiye göre söz konusu tatbikat, 3 hafta sürecek ve gece operasyonlarına yönelik olacak. Tatbikatta füze sistemleri, tanklar ve zırhlı araçlar katılacak. Tatbikata 400’den fazla askerin katılması planlanırken 30’dan fazla taktiksel senaryonun deneneceği belirtiliyor.

Ancak Kremlin bu tatbikata ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı dolayısıyla bunun yeni planlanan bir girişim mi olduğu yoksa rutin bir tatbikat mı olduğu netlike kazanmadı. Moskova yönetimi, geçen sene Aralık ayında 2022 yılı içerisinde ülkenin güneyinde çok sayıda tatbikat yapılacağı bilgisini vermişti.

Dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la görüşen Rusya lideri Putin, yeni bir askeri manevrada bulunmama sözü vermişti.

Rusya, 10-20 Şubat tarihleri arasında Belarus’ta da büyük bir askeri tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Bu hazırlık Rusya, Belarus üzerinden de Ukrayna’ya bir cephe açacak kaygılarına neden oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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